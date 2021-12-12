Michy Batshuayi Beşiktaş - Kayserispor maçı sonrası konuştu! "Çok umursamıyorum"

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında sahasında ağırladığı Kayserispor'u 4-2 mağlup eden Beşiktaş, ligde 5 haftadan sonra galibiyetle tanıştı. Attığı 2 golle 3 puanın mimarlarından biri olan Michy Batshuayi, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Yıldız futbolcu, "Benim için güzel bir gün oldu ama bunu çok umursamıyorum. Beşiktaş'ın galibiyeti daha önemli. Öz güven anlamında bizim için güzel bir sonuç oldu. Bugün bir reaksiyon verdik. Diğer maçlara da bunu taşımamız gerekiyor. Reaksiyon göstermemiz gerektiğini konuşmuştuk. Çalışmaya ve bunu önümüzdeki maça taşımaya devam etmeliyiz." ifadelerini kullandı.