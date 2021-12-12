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Beşiktaş'ın listesindeki Malang Sarr'ın yeni adresi belli oldu

Spor Toto Süper Lig'de Trabzonspor'un 18 puan gerisinde yer alan Beşiktaş'ta transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Siyah-beyazlılarda ara transfer dönemi için gündeme gelen isimlerden biri de Malang Sarr olmuştu. Kartal'ın kadrosuna katmak istediği yıldız futbolcudan kötü haber geldi. İngiliz basınında yer alan haberde 22 yaşındaki stoperin yeni adresi duyuruldu. İşte detaylar... (Kemal Tamtürk / DIŞ HABERLER)

KEMAL TAMTÜRK Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 12 Aralık 2021 Pazar 10:25 Güncelleme Tarihi: 12 Aralık 2021 Pazar 10:28
Beşiktaş'ın listesindeki Malang Sarr'ın yeni adresi belli oldu

Spor Toto Süper Lig'de teknik direktör değişikliğine giden Beşiktaş'ta transfer çalışmaları hız kazandı.

Beşiktaş'ın listesindeki Malang Sarr'ın yeni adresi belli oldu

Siyah-beyazlılar ocak ayında kadrosunu genişletmek ve ligin ikinci yarısında çıkışa geçmenin planlarını yapıyor.

Beşiktaş'ın listesindeki Malang Sarr'ın yeni adresi belli oldu

Beşiktaş'ın gündeme aldığı isimlerden biri de Chelsea'nin 22 yaşındaki stoperi Malang Sarr'dı...

Beşiktaş'ın listesindeki Malang Sarr'ın yeni adresi belli oldu

Siyah-beyazlılar stoper bölgesini Senegal asıllı Fransız futbolcu ile güçlendirmeyi planlıyordu.

Beşiktaş'ın listesindeki Malang Sarr'ın yeni adresi belli oldu

KÖTÜ HBER GELDİ

İngiliz basınında yer alan haberde Malang Sarr için flaş bir iddia ortaya atıldı.

Beşiktaş'ın listesindeki Malang Sarr'ın yeni adresi belli oldu

Haberde, Beşiktaş'ın gündeminde olan Fransız futbolcunun İtalya Serie A takımlarından Torino'ya kiralanacağı iddia edildi.

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