Beşiktaş'ın listesindeki Malang Sarr'ın yeni adresi belli oldu

Spor Toto Süper Lig'de teknik direktör değişikliğine giden Beşiktaş'ta transfer çalışmaları hız kazandı.
Spor Toto Süper Lig'de teknik direktör değişikliğine giden Beşiktaş'ta transfer çalışmaları hız kazandı.
Siyah-beyazlılar ocak ayında kadrosunu genişletmek ve ligin ikinci yarısında çıkışa geçmenin planlarını yapıyor.
Beşiktaş'ın gündeme aldığı isimlerden biri de Chelsea'nin 22 yaşındaki stoperi Malang Sarr'dı...
Siyah-beyazlılar stoper bölgesini Senegal asıllı Fransız futbolcu ile güçlendirmeyi planlıyordu.
KÖTÜ HBER GELDİ
İngiliz basınında yer alan haberde Malang Sarr için flaş bir iddia ortaya atıldı.
Haberde, Beşiktaş'ın gündeminde olan Fransız futbolcunun İtalya Serie A takımlarından Torino'ya kiralanacağı iddia edildi.
2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan Sarr için Chelsea 10 milyon Euro bonservis bedeli istiyor.