Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin transfer listesinde olan Samuel Umtiti'de flaş gelişme! Barcelona...

2016 yılında büyük ümitlerle Lyon'dan Barcelona'ya transfer olan Samuel Umtiti, aslında İspanya kariyerine parlak bir başlangıç yapmıştı.
2016 yılında büyük ümitlerle Lyon'dan Barcelona'ya transfer olan Samuel Umtiti, aslında İspanya kariyerine parlak bir başlangıç yapmıştı.
Ancak Fransız stoper yakasını bırakmayan sakatlıklar nedeniyle istikrarlı bir performans sergilemekte zorlandı.
Bu sezon Barcelona formasıyla resmi maça çıkmayan Umtiti'nin durumu, Xavi'nin takımın başına geçmesiyle de değişmedi.
BARCELONA'DAN SÖZLEŞME FESİH TEKLİFİ
Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin de transfer listesinde yer alan Fransız stoper için flaş bir iddia ortaya atıldı.
Fransız basınında yer alan haberde Barcelona'nın tecrübeli futbolcuya sözleşme fesih teklifinde bulunacağı yazıldı.
Haberde Umtiti'nin bu teklife nasıl bir yanıt vereceğinin soru işareti olduğunun da altı çizildi.