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Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin transfer listesinde olan Samuel Umtiti'de flaş gelişme! Barcelona...

Spor Toto Süper Lig'in devleri Beşiktaş ve Fenerbahçe ara transfer dönemi için çalışmalarını sürdürüyor. Ezeli rakiplerin transfer listesinde olan isimlerden biri ise Barcelona'dan ayrılması beklenen Samuel Umtiti... Aldığı ücret nedeniyle devre arasında takımdan gönderilmesi beklenen tecrübeli futbolcu için İspanyol devi harekete geçti. (Kemal Tamtürk / DIŞ HABERLER)

KEMAL TAMTÜRK Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 12 Aralık 2021 Pazar 09:20
Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin transfer listesinde olan Samuel Umtiti'de flaş gelişme! Barcelona...

2016 yılında büyük ümitlerle Lyon'dan Barcelona'ya transfer olan Samuel Umtiti, aslında İspanya kariyerine parlak bir başlangıç yapmıştı.

Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin transfer listesinde olan Samuel Umtiti'de flaş gelişme! Barcelona...

Ancak Fransız stoper yakasını bırakmayan sakatlıklar nedeniyle istikrarlı bir performans sergilemekte zorlandı.

Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin transfer listesinde olan Samuel Umtiti'de flaş gelişme! Barcelona...

Bu sezon Barcelona formasıyla resmi maça çıkmayan Umtiti'nin durumu, Xavi'nin takımın başına geçmesiyle de değişmedi.

Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin transfer listesinde olan Samuel Umtiti'de flaş gelişme! Barcelona...

BARCELONA'DAN SÖZLEŞME FESİH TEKLİFİ

Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin de transfer listesinde yer alan Fransız stoper için flaş bir iddia ortaya atıldı.

Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin transfer listesinde olan Samuel Umtiti'de flaş gelişme! Barcelona...

Fransız basınında yer alan haberde Barcelona'nın tecrübeli futbolcuya sözleşme fesih teklifinde bulunacağı yazıldı.

Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin transfer listesinde olan Samuel Umtiti'de flaş gelişme! Barcelona...

Haberde Umtiti'nin bu teklife nasıl bir yanıt vereceğinin soru işareti olduğunun da altı çizildi.

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