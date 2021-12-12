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Beşiktaş Kayserispor maçı CANLI İZLE

Süper Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. 12 Aralık Pazar gününün kapanış maçında Beşiktaş ile Kayserispor kozlarını paylaşıyor. Sergen Yalçın'ın ayrılığı sonrası ilk maçına çıkan siyah-beyazlılar, mücadeleden galip ayrılarak kötü gidişata son vermek istiyor. Beşiktaş Kayserispor maçının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 12 Aralık 2021 Pazar 19:40
Beşiktaş Kayserispor maçı CANLI İZLE

Süper Lig'in 16. haftasında heyecan devam ediyor. 21 puanı bulunan Beşiktaş, 19 puanlı Kayserispor'u ağırlıyor. Sergen Yalçın'ın ayrılığı sonrası ilk maçına çıkan siyah-beyazlılar, mücadeleden galip ayrılarak kötü gidişata son vermek istiyor.

BEŞİKTAŞ - KAYSERİSPOR MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Beşiktaş - Kayserispor maçı saat 19:00'da başladı ve beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanıyor.

BEŞİKTAŞ-KAYSERİSPOR MAÇI 11'LERİ

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Serdar, Vida, Rıdvan, Atiba, Can, Pjanic, Ghezzal, Larin, Batshuayi.

Kayserispor: Lung, Onur, Majid, Uğur, Carole, Kemen, İbrahim, Campanharo, Emrah, Thiam, İlhan.

TAKIM ÖNDER KARAVELİ YÖNETİMİNDE SAHAYA ÇIKTI

Yalçın'ın istifasının ardından Yukatel Kayserispor karşısında takımın başında altyapı antrenörlerinden Önder Karaveli yer aldı. Siyah-beyazlı ekibin eski futbolcularından Serdar Topraktepe ise yardımcı antrenör olarak yedek kulübesinde.

SON 5 MAÇTA SADECE BİR PUAN ALABİLDİ

15 RESMİ KARŞILAŞMADA 11 YENİLGİ

Beşiktaş bu sezon oynadığı son 15 resmi karşılaşmada sadece 2 galibiyet elde edebildi. Vodafone Park'ta Adana Demirspor ile 21 Eylül'de oynadığı ve 3-3 berabere kaldığı maçla beraber Beşiktaş, büyük bir düşüş yaşadı. Söz konusu karşılaşmadan itibaren ligdeki 10 karşılaşmanın sadece ikisini kazanabilen Beşiktaş, iki mücadeleyi ise beraberlikle tamamladı. Siyah-beyazlılar, ligdeki 6 karşılaşmada ise rakiplerine yenilmekten kurtulamadı. Beşiktaş söz konusu periyotta UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki 5 maçta yine mağlubiyetin üzüntüsünü yaşadı.

LİGDEKİ SON 11 MAÇTA KALESİNİ GOLE KAPATAMADI

Beşiktaş, Süper Lig'de üst üste 11. maçta kalesini gole kapatmayı başaramadı.

Ligin ilk 4 haftasını gol yemeyerek geçen siyah-beyazlı ekip, sonraki 11 karşılaşmada kalesinde gol gördü.

Beşiktaş söz konusu 11 maçta toplam 22 gol yedi.

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