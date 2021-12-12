Beşiktaş Kayserispor maçı CANLI İZLE 📺

Süper Lig'in 16. haftasında heyecan devam ediyor. 21 puanı bulunan Beşiktaş, 19 puanlı Kayserispor'u ağırlıyor. Sergen Yalçın'ın ayrılığı sonrası ilk maçına çıkan siyah-beyazlılar, mücadeleden galip ayrılarak kötü gidişata son vermek istiyor.

BEŞİKTAŞ - KAYSERİSPOR MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Beşiktaş - Kayserispor maçı saat 19:00'da başladı ve beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanıyor.

BEŞİKTAŞ-KAYSERİSPOR MAÇI 11'LERİ

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Serdar, Vida, Rıdvan, Atiba, Can, Pjanic, Ghezzal, Larin, Batshuayi.

Kayserispor: Lung, Onur, Majid, Uğur, Carole, Kemen, İbrahim, Campanharo, Emrah, Thiam, İlhan.

TAKIM ÖNDER KARAVELİ YÖNETİMİNDE SAHAYA ÇIKACAK

Yalçın'ın istifasının ardından Yukatel Kayserispor karşısında takımın başında altyapı antrenörlerinden Önder Karaveli yer aldı. Siyah-beyazlı ekibin eski futbolcularından Serdar Topraktepe ise yardımcı antrenör olarak yedek kulübesinde.

SON 5 MAÇTA SADECE BİR PUAN ALABİLDİ

15 RESMİ KARŞILAŞMADA 11 YENİLGİ

Beşiktaş bu sezon oynadığı son 15 resmi karşılaşmada sadece 2 galibiyet elde edebildi. Vodafone Park'ta Adana Demirspor ile 21 Eylül'de oynadığı ve 3-3 berabere kaldığı maçla beraber Beşiktaş, büyük bir düşüş yaşadı. Söz konusu karşılaşmadan itibaren ligdeki 10 karşılaşmanın sadece ikisini kazanabilen Beşiktaş, iki mücadeleyi ise beraberlikle tamamladı. Siyah-beyazlılar, ligdeki 6 karşılaşmada ise rakiplerine yenilmekten kurtulamadı. Beşiktaş söz konusu periyotta UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki 5 maçta yine mağlubiyetin üzüntüsünü yaşadı.

LİGDEKİ SON 11 MAÇTA KALESİNİ GOLE KAPATAMADI

Beşiktaş, Süper Lig'de üst üste 11. maçta kalesini gole kapatmayı başaramadı.

Ligin ilk 4 haftasını gol yemeyerek geçen siyah-beyazlı ekip, sonraki 11 karşılaşmada kalesinde gol gördü.

Beşiktaş söz konusu 11 maçta toplam 22 gol yedi.