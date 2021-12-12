Beşiktaş - Kayserispor: 4-2 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Beşiktaş ile Kayserispor karşı karşıya geldi. Nefes kesen 90 dakika sonunda siyah-beyazlılar sahadan 4-2 galip ayrıldı.

Hafta içi teknik direktörü Sergen Yalçın'la yollarını ayıran siyah-beyazlılar, böylece Yalçın'sız çıktığı ilk maçtan üç puanla ayrılmış oldu.

2-1 geriye düştükten sonra müthiş bir geri dönüşe imza atan Beşiktaş'ın gollerini 45'te Cyle Larin, 84 ve 89'da Michy Batshuayi vile 90+6'da Güven Yalçın atarken, Kayserispor'un golleri 38 ve 71'de Mame Thiam'dan geldi.

Ligde 5 maç sonra kazanan Kartal, puanını 24'e çıkararak 7. sıraya tırmandı. Kayserispor ise 19 puanda kaldı.

BEŞİKTAŞ - KAYSERİSPOR MAÇINDAN NOTLAR

Spor Toto Süper Lig'in 16'ncı haftasında Beşiktaş sahasında Yukatel Kayserispor'u konuk etti. Vodafone Park'ta saat 19.00'da başlayan karşılaşmada Ali Şansalan düdük çaldı. Şansalan'ın yardımcılıklarını Bahtiyar Birinci ve Samet Çavuş üstlendi.

Siyah-beyazlı ekipte, Yukatel Kayserispor maçında takımın başında Beşiktaş U19 Takımı Teknik Direktörü Önder Karaveli çıktı. Teknik direktör Sergen Yalçın ile yolların ayrılmasının ardından hafta ortasında takımın başında idmanlarda yer alan Karaveli, Kayserispor maçında takımın başında yer aldı.

ÖNDER KARAVELİ'DEN 7 DEĞİŞİKLİK

Beşiktaş'ta teknik sorumlu Önder Karaveli, Borussia Dortmund maçının 11'inde 7 değişikliğe giderek Kayserispor mücadelesine çıktı. Karaveli, savunmada Necip Uysal'ın yerine Rosier, Welinton'un yerine Serdar Saatçı, Montero'nun yerine Vida ve Umut Meraş'ın yerine ise Rıdvan Yılmaz'ı görevlendirdi. Orta alanda cezalı olan Josef ve Mehmet Topal'ın yerine Atiba ve Pjanic, hücum hattının sağında ise Kenan Karaman'ın yerine Rachid Ghezzal forma giydi.

Kaleyi Ersin Destanoğlu'na emanet eden Önder Karaveli, savunma dörtlüsünü; Rosier, Serdar Saatçı, Vida ve Rıdvan Yılmaz'dan oluşturdu. Orta alanda Atiba, Can Bozdoğan ve Miralem Pjanic'i sahaya süren Karaveli, hücum hattının sağında Ghezzal, solunda Larin'i tercih etti. Önder Karaveli'nin hücum hattındaki tercihi ise Michy Batshuayi oldu. Beşiktaş'ın Yukatel Kayserispor karşısındaki 11'i şöyle: "Ersin Destanoğlu - Rosier, Serdar Saatçı, Vida, Rıdvan Yılmaz, Atiba, Pjanic, Can Bozdoğan, Larin, Batshuayi."

VODAFONE PARK'TA SERGEN YALÇIN SESLERİ

Karşılaşma öncesinde Beşiktaş taraftarları şampiyon teknik direktör Sergen Yalçın'a destek çıktı. Hafta ortasında siyah-beyazlı ekiple yollarını ayıran Sergen Yalçın lehine taraftarlar, uzun süre tezahüratlarda bulundu.

TARAFTARLARDAN TAKIMA HEM DESTEK HEM DE MESAJ

Beşiktaşlı taraftarlar, Kayserispor maçı öncesinde takımına büyük destek gösterdi. Siyah-beyazlı futbolcuların ısınma hareketlerini yapmak üzere yeşil zemine çıkmasıyla, teker teker tribünlere çağırıldı. Uzun süre oyuncular lehine tezahüratlar yapan Beşiktaşlı taraftarlar, takımın el ele tribünlere geldiği sırada ise "Burası Beşiktaş, herkes kendine gelsin" şeklinde tempo tuttu. Öte yandan Beşiktaş taraftarları genç oyuncular Serdar Saatçı ve Rıdvan Yılmaz'a özel ilgi gösterdi.

SİYAH-BEYAZLILARDA 7 EKSİK

Beşiktaş, Kayserispor maçına 7 eksikle çıktı. Siyah-beyazlı ekipte; Necip Uysal, Josef de Souza ve Welinton kart cezaları sebebiyle takımını yalnız bıraktı. Ayrıca sakatlıkları bulunan Kevin N'Koudou, Alex Teixeira ve Mert Günok da formasından uzak kaldı. Ayrıca daha önce kadro dışı bırakılan Fabrice N'Sakala ile birlikte eksik futbolcu sayısı 7 oldu.

PJANIC 2 MAÇ SONRA 11'DE

Beşiktaş'ta Kayserispor maçına ilk 11'de başlayan Miralem Pjanic, 2 maçlık aranın ardından 11'de yer aldı. Son olarak Giresunspor mücadelesinde 11'de görev yapan Bosna Hersekli orta saha oyuncusu daha sonra Kasımpaşa maçında yedek kalmış ve görev almamıştı. Tecrübeli futbolcu Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Borussia Dortmund mücadelesinde ise üst solunum enfeksiyonu nedeniyle görev alamamıştı. Pjanic, 2 maçlık aradan sonra formasına kavuşmuş oldu.

GÖKHAN TÖRE 6 MAÇ SONRA KADRODA

Siyah-beyazlı ekipte, Gökhan Töre 7 maç sonra bir karşılaşma kadrosunda yer aldı. Son olarak Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanda oynanan Sporting maçında görev yapan Gökhan Töre, sonrasında 6 maçta sakatlığı nedeniyle kadroya dahil edilmemişti. 29 yaşındaki kanat oyuncusu, yaklaşık 40 günlük aranın ardından bir maç kadrosunda kendine yer buldu.

TRİBÜNLER DOLDU

Beşiktaş'ın Yukatel Kayserispor'u konuk ettiği karşılaşmada taraftarlar tribünleri doldurdu. Siyah-beyazlılar, bir önceki iç saha maçında GZT Giresunspor'u konuk ederken tribünde 4, 5 bin civarında taraftar yer almıştı. Beşiktaş yönetiminin karşılaşma öncesinde bilet fiyatlarında indirim yapmasının ardından taraftar, Vodafone Park'ta yerini aldı.

KAYSERİSPOR'DA ZORUNLU 2 DEĞİŞİKLİK

Yukatel Kayserispor'da teknik direktör Hikmet Karaman, 2-0 kazanılan Fraport TAV Antalyaspor maçının 11'inde zorunlu 2 değişikliğe gitti. Tecrübeli teknik adam kırmızı kart cezalıları Kolovetsios ve Gavranovic'in yerine Uğur Demirok ve İlhan Parlak'a forma şansı verdi.