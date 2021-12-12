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BEŞİKTAŞ HABERİ: Beşiktaş'ta teknik direktör için kritik toplantı! İşte masadaki isimler (BJK spor haberi)

Süper Lig'in 16. haftasında Beşiktaş, sahasında Kayserispor'u 4-2 mağlup ederek 5 hafta sonra kazandı. Siyah beyazlılarda bir yandan da teknik direktör çalışmaları devam ediyor. Yönetim, yeni hocada son karar için toplanıyor. Peki Beşiktaş'ta teknik direktör adayları kimler? İşte tüm detaylar... | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 12 Aralık 2021 Pazar 22:00 Güncelleme Tarihi: 12 Aralık 2021 Pazar 22:12
BEŞİKTAŞ HABERİ: Beşiktaş'ta teknik direktör için kritik toplantı! İşte masadaki isimler (BJK spor haberi)

Beşiktaş Yönetim Kurulu, pazartesi günü saat 14.00'te yeni teknik direktör konusunda karar vermek için toplantı yapacak. NTV Spor'un haberine göre; toplantı Vodafone Park'taki yönetim kurulu ofisinde gerçekleşecek.

BEŞİKTAŞ HABERİ: Beşiktaş'ta teknik direktör için kritik toplantı! İşte masadaki isimler (BJK spor haberi)

BEŞİKTAŞ'TA TEKNİK DİREKTÖR ADAYLARI KİM?

Daniel Farke ve Slaven Bilic ile anlaşamayan Beşiktaş, Şenol Güneş ve Okan Buruk ile temasa geçmişti.

BEŞİKTAŞ HABERİ: Beşiktaş'ta teknik direktör için kritik toplantı! İşte masadaki isimler (BJK spor haberi)

Siyah Beyazlılarda görev yaptığı 4 sezonda 2 şampiyonluk kazanan Güneş listesinin ilk sırasında yer alırken, Okan Buruk alternatif isimler arasında.

BEŞİKTAŞ HABERİ: Beşiktaş'ta teknik direktör için kritik toplantı! İşte masadaki isimler (BJK spor haberi)

Yönetim kurulu, Rus teknik adam Stanislav Cherchesov ile de temasa geçti. Son olarak Rusya Milli Takımı'nı çalıştıran 58 yaşındaki teknik adam Avrupa Şampiyonası'nın ardından görevinden ayrılmıştı.

BEŞİKTAŞ HABERİ: Beşiktaş'ta teknik direktör için kritik toplantı! İşte masadaki isimler (BJK spor haberi)

Beşiktaş yönetimi yapacağı görüşmelerin ardından, Fenerbahçe derbisi öncesinde en geç çarşamba gününe kader yeni teknik direktörünü açıklamayı planlıyor.

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