BEŞİKTAŞ HABERİ: Beşiktaş'ta teknik direktör için kritik toplantı! İşte masadaki isimler (BJK spor haberi)

Beşiktaş Yönetim Kurulu, pazartesi günü saat 14.00'te yeni teknik direktör konusunda karar vermek için toplantı yapacak. NTV Spor'un haberine göre; toplantı Vodafone Park'taki yönetim kurulu ofisinde gerçekleşecek.

BEŞİKTAŞ'TA TEKNİK DİREKTÖR ADAYLARI KİM?



Daniel Farke ve Slaven Bilic ile anlaşamayan Beşiktaş, Şenol Güneş ve Okan Buruk ile temasa geçmişti.