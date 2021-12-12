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Batshuayi için Meksika iddiası

Kartal'da Michy Batshuayi'nin siyah-beyazlı takımdaki geleceği belirsizliğini korurken, Meksika basınından flaş iddia geldi. AS Mexico'ya göre; 28 yaşındaki futbolcu, Tigres'in radarında. Kulübün hızlı hareket edeceği ifade edildi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 12 Aralık 2021 Pazar 06:50
Batshuayi için Meksika iddiası
Kartal'da Michy Batshuayi'nin siyah-beyazlı takımdaki geleceği belirsizliğini korurken, Meksika basınından flaş iddia geldi. AS Mexico'ya göre; 28 yaşındaki futbolcu, Tigres'in radarında. Kulübün hızlı hareket edeceği ifade edildi. Tigres'te, Batshuayi'nin eski takım arkadaşları Gignac ile Thauvin de forma giyiyor.
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