Ümraniye çıkarması

Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın'la yolların ayrılmasının ardından yönetim ipleri ele aldı. Oyuncuların kötü gidişatın üstüne bir de hocanın ayrılığından etkilenmemesi için Ümraniye'ye çıkarma yapan siyah-beyazlı idareciler takımın dün yaptığı antrenmanı takip etti. Asbaşkan Emre Kocadağ ile Beşiktaş Futbol A.Ş. Genel Müdürü Ceyhun Kazancı idmanı izledikten sonra futbolcularla sohbet ettiler. İkili, oyuncularla konuşarak motivasyonlarını yükseltmeye çalıştı. Öte yandan Beşiktaş dünkü antrenmanda U-19 Takımı'nın Teknik Sorumlusu Önder Karaveli'nin yönetiminde çalıştı. Isınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışmasıyla başlayan idmanda 5'e 2 ve dar alanda oyun kontrol pas çalışmaları ile minik kale maç yapıldı. Antrenman, tam sahada taktik maçla sona erdi. Beşiktaş, Kayseri sınavı hazırlıklarını bugün 18.00'deki çalışmayla tamamlayacak.