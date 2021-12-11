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SPOR HABERİ - Slaven Bilic'ten Beşiktaş'a ret! "Ayrılmayacağım"

Spor haberi... Sergen Yalçın'ın ayrılığının ardından teknik direktör arayışlarına hız veren Beşiktaş'ta birçok isim gündemde. Son olarak listeye alınan isimlerden biri de Hırvat çalıştırıcı Slaven Bilic olmuştu. Tecrübeli hocadan Siyah-Beyazlılar'a ret yanıtı geldi. İşte detaylar... (BJK haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 11 Aralık 2021 Cumartesi 19:31
SPOR HABERİ - Slaven Bilic'ten Beşiktaş'a ret! "Ayrılmayacağım"

Beşiktaş yeni teknik direktörünü arıyor. Sergen Yalçın'ın istifasının ardından arayışa başlayan Siyah Beyazlılar, ilk olarak Alman teknik adam Daniel Farke ile görüşmüş ancak anlaşma sağlayamamıştı.

SPOR HABERİ - Slaven Bilic'ten Beşiktaş'a ret! "Ayrılmayacağım"

NTV'nin haberine göre; Bu gelişme üzerine Slaven Bilic'i gündemine alan yönetim kuruluna, Hırvat teknik adamdan da olumsuz yanıt geldi.

SPOR HABERİ - Slaven Bilic'ten Beşiktaş'a ret! "Ayrılmayacağım"

Çin'in Beijing Guoan ekibini çalıştıran 53 yaşındaki teknik adamın kulübü ile sözleşmesi 31 Aralık'ta sona eriyor. Bilic, kontratı tamamlanana kadar kulübünde kalacağını aktardı.

SPOR HABERİ - Slaven Bilic'ten Beşiktaş'a ret! "Ayrılmayacağım"

TEKNİK DİREKTÖR ADAYLARI
Beşiktaş'ta öne çıkan iki isim Şenol Güneş ve Okan Buruk. Yönetim kurulu, Güneş ve Buruk ile görüşüp kararını vermeye çalışacak.

SPOR HABERİ - Slaven Bilic'ten Beşiktaş'a ret! "Ayrılmayacağım"

Ayrıca Mehmet Özdilek, Rıza Çalımbay ve Samet Aybaba da Siyah Beyazlılar'ın listesinde yer alıyor.

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