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BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Michy Batshuayi'nin yeni durağı Tigres olabilir!

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri... Sezon başında Beşiktaş'ın büyük umutlarla Chelsea'den kiraladığı Belçikalı forvet Michy Batshuayi'nin siyah-beyazlı takımdaki geleceği tartışma konusu oldu. Yıldız ismin yeni durağının Meksika Ligi ekiplerinden Tigres olmasının beklendiği kaydedildi. (fotomac.com.tr / Tuğçe Erginkoç - Dış Haberler)

TUĞÇE ERGİNKOÇ Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 11 Aralık 2021 Cumartesi 09:21
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Michy Batshuayi'nin yeni durağı Tigres olabilir!

Geride bıraktığımız sezonu şampiyon tamamlamasına rağmen bu sezon hem Süper Lig'de hem de Şampiyonlar Ligi'nde beklenen performansı sergileyemeyen Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın'la yollar ayrılmıştı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Michy Batshuayi'nin yeni durağı Tigres olabilir!

Siyah-beyazlılarda geleceği en çok tartışılan isimse, sezon başında Chelsea'den büyük umutlarla kiralanan Michy Batshuayi oldu. Belçikalı golcü beklentilerin altında kaldı. Siyah-beyazlılarda yola devam etmemesi beklenen Batshuayi için Meksika'dan sürpriz bir iddia geldi.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Michy Batshuayi'nin yeni durağı Tigres olabilir!

AS Mexico'nun haberine göre 28 yaşındaki futbolcu, Tigres'in radarında. Kulübün oyuncuyu renklerine bağlamak için hızlı hareket edeceği ifade edildi.

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