BEŞİKTAŞ HABERİ: İlle de Şenol Güneş! Fenerbahçe maçına... (BJK spor haberi)

Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın'la yolların ayrılmasının ardından pek çok isim gündeme gelse de siyah-beyazlı yönetimin koltuk için en güçlü adayı usta teknik adam Şenol Güneş... 2015 ila 2019 yılları arası dönemde Beşiktaş'ı çalıştıran ve üst üste 2 yıl şampiyonluk yaşatan başarılı teknik adamla bugün resmi temasın kurulacağı kaydedildi. Gelen haberlere göre Güneş'e sezon sonuna kadar sözleşme teklif edileceği belirtildi. Daha önce kulüpte çalıştığı yıllarda Başkan Ahmet Nur Çebi ile iyi anlaşan usta hocanın, başkan faktörü nedeniyle teklifi kabul edebileceği yorumları yapılıyor.





İKİNCİ ADAY SLAVEN BILIC



Yönetim, gelecek haftaki Fenerbahçe derbisine Şenol Güneş yönetiminde çıkılmasını istiyor. Öte yandan Beşiktaş'ın B planı da belli gibi. Şenol Güneş'le anlaşılamaması halinde bir başka eski hoca Slaven Bilic'le görüşüleceği ifade edildi. Hırvat teknik direktör de 2013-15 arasında siyah-beyazlıları çalıştırmıştı. Bu arada listede Çağdaş Atan'ın da olduğu iddia ediliyor. Şu an boşta olan ve son olarak Alanyaspor'u çalıştıran 41 yaşındaki teknik adamın adının bazı yöneticiler tarafından konuşulduğu bildirildi.



