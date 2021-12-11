Haberler Beşiktaş BEŞİKTAŞ HABERİ: İlle de Şenol Güneş! Fenerbahçe maçına... (BJK spor haberi)

BEŞİKTAŞ HABERİ: İlle de Şenol Güneş! Fenerbahçe maçına... (BJK spor haberi)

Süper Lig'de alınan kötü sonuçların ardından teknik direktör Sergen Yalçın ile yolların ayrıldığı Beşiktaş'ta sıcak gelişmeler yaşanıyor... Yeni hoca arayışlarına başlayan siyah beyazlılar, doğru ismi bulmak için düğmeye bastı. 2015-19 arası dönemde takımın başında olan Şenol Güneş ile bugün resmi görüşme yapılacak. Yönetim, Fenerbahçe derbisine usta hoca ile çıkmak istiyor. İşte tüm detaylar... | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 11 Aralık 2021 Cumartesi 06:50
BEŞİKTAŞ HABERİ: İlle de Şenol Güneş! Fenerbahçe maçına... (BJK spor haberi)

Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın'la yolların ayrılmasının ardından pek çok isim gündeme gelse de siyah-beyazlı yönetimin koltuk için en güçlü adayı usta teknik adam Şenol Güneş... 2015 ila 2019 yılları arası dönemde Beşiktaş'ı çalıştıran ve üst üste 2 yıl şampiyonluk yaşatan başarılı teknik adamla bugün resmi temasın kurulacağı kaydedildi. Gelen haberlere göre Güneş'e sezon sonuna kadar sözleşme teklif edileceği belirtildi. Daha önce kulüpte çalıştığı yıllarda Başkan Ahmet Nur Çebi ile iyi anlaşan usta hocanın, başkan faktörü nedeniyle teklifi kabul edebileceği yorumları yapılıyor.

BEŞİKTAŞ HABERİ: İlle de Şenol Güneş! Fenerbahçe maçına... (BJK spor haberi)

İKİNCİ ADAY SLAVEN BILIC

Yönetim, gelecek haftaki Fenerbahçe derbisine Şenol Güneş yönetiminde çıkılmasını istiyor. Öte yandan Beşiktaş'ın B planı da belli gibi. Şenol Güneş'le anlaşılamaması halinde bir başka eski hoca Slaven Bilic'le görüşüleceği ifade edildi. Hırvat teknik direktör de 2013-15 arasında siyah-beyazlıları çalıştırmıştı. Bu arada listede Çağdaş Atan'ın da olduğu iddia ediliyor. Şu an boşta olan ve son olarak Alanyaspor'u çalıştıran 41 yaşındaki teknik adamın adının bazı yöneticiler tarafından konuşulduğu bildirildi.

BEŞİKTAŞ HABERİ: İlle de Şenol Güneş! Fenerbahçe maçına... (BJK spor haberi)

FARKE İŞİ TIKANDI

Beşiktaş'ta hoca adaylarından birinin de Daniel Farke olduğu hatta ilk etapta anlaşma sağlandığı iddia edilmişti. Ancak son gelen haberlere göre 45 yaşındaki teknik adamın uzun süreli kontrat istediğini aktarması sonrasında temasların tıkandığı kaydedildi

BEŞİKTAŞ HABERİ: İlle de Şenol Güneş! Fenerbahçe maçına... (BJK spor haberi)

ÖMER KARAVELİ İLE ÇIKACAK

Beşiktaş'ın ligde bu hafta oynayacağı Kayserispor mücadelesinde takımın başında Önder Karaveli olacak. 47 yaşındaki teknik adam, yeni hoca açıklanana kadar takımı çalıştıracak. Karaveli, Beşiktaş U-19 takımını çalıştırıyor.

BEŞİKTAŞ HABERİ: İlle de Şenol Güneş! Fenerbahçe maçına... (BJK spor haberi)

TOPRAKTEPE DE KULÜBEDE

Kayserispor karşılaşması için sürpriz bir hamle yapıldı. Siyah-beyazlılarda, yedek kulübesinde Serdar Topraktepe'nin de yer alacağı öğrenildi. Kartal'ın U19 takımında yardımcı antrenörlük görevini yürüten 45 yaşındaki teknik adam, aktif futbol kariyerinde de çeşitli dönemlerde siyah-beyazlı formayı giymişti.

BEŞİKTAŞ HABERİ: İlle de Şenol Güneş! Fenerbahçe maçına... (BJK spor haberi)

BU KÖTÜ GİDİŞ BİTMELİ

Siyah-beyazlı takımın Kayserispor sınavı öncesi Atiba da işleri sıkı tutuyor. Kanadalı futbolcunun, arkadaşlarıyla motive toplantıları yaparak "Artık galibiyet almamız kaçınılmaz. Bunu taraftara borçluyuz. Bu kötü gidişin artık son bulması gerek" dediği bildirildi.

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