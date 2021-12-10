Yeni hoca kim olacak? Beşiktaş'ta Samet Aybaba sürprizi!

SAMET AYBABA SÜRPRİZİ!
Akşam'ın haberine göre; Geniş bir teknik direktör listesi hazırlayan Beşiktaş'ta yönetimin radarına yerli ve yabancı olarak birçok isim girmiş durumda.
Fenerbahçe derbisi öncesi yeni hocasını açıklamayı planlayan siyah-beyazlılarda, Samet Aybaba ismi gündeme girdi. 66 yaşındaki teknik adam 2011-12 sezonunda Beşiktaş'ta görev yapmıştı ve 38 maçta takımının başında bulundu. Aybaba, görev süresinde 1.76'lık puan ortalaması yakaladı.
Yabancı adaylar arasında ise Edin Terzic, Slaven Bilic, Andrea Pirlo, Daniel Farke ve Karagümrük Teknik Direktörü Francesco Farioli isimleri masada bulunuyor.