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Yeni hoca kim olacak? Beşiktaş'ta Samet Aybaba sürprizi!

Son dakika spor haberi: UEFA Şampiyonlar Ligi ve Süper Lig'deki performansıyla hayal kırıklığı yaşatan Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın görevi bıraktı. Fenerbahçe derbisi öncesi yeni hocasını açıklamayı planlayan siyah-beyazlılarda yerli-yabancı olmak üzere birçok isim gündeme geldi. Kara-Kartal'da son olarak kulüpsüz durumda bulunan Samet Aybaba sürprizi yaşandı. İşte flaş gelişmenin detayları...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 10 Aralık 2021 Cuma 11:10
Yeni hoca kim olacak? Beşiktaş'ta Samet Aybaba sürprizi!

Beşiktaş'ta alınan kötü sonuçların ardı arkası kesilmeyince Teknik Direktör Sergen Yalçın istifa etti. Başkan Ahmet Nur Çebi ile yaptığı toplantıda ayrılma kararını açıklayan Yalçın, idmana da çıkmadı. Başarılı çalıştırıcı oyuncularıyla vedalaşarak tesislerden ayrıldı.

Yeni hoca kim olacak? Beşiktaş'ta Samet Aybaba sürprizi!

Sergen Yalçın Beşiktaş'taki hocalık kariyerinde 79 maçta 45 galibiyet, 10 beraberlik ve 24 mağlubiyet aldı. Yalçın, Süper Lig ve Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşadı.

Yeni hoca kim olacak? Beşiktaş'ta Samet Aybaba sürprizi!

TAZMİNAT ALMAYACAK
Siyah-Beyazlılar, Teknik Direktör Sergen Yalçın'a tazminat ödemesi yapmayacak. Yalçın; 24 milyon TL'lik yıllık alacağının yarısını almış durumda. Kayserispor maçında takımın başında ise altyapı antrenörü Önder Karaveli'nin olmasına karar verildi. Yeni teknik direktör arayışları ise başladı. Pazartesi günü yapılacak yönetim kurulu toplantısında net bir karar alınacak.

Yeni hoca kim olacak? Beşiktaş'ta Samet Aybaba sürprizi!

SAMET AYBABA SÜRPRİZİ!
Akşam'ın haberine göre; Geniş bir teknik direktör listesi hazırlayan Beşiktaş'ta yönetimin radarına yerli ve yabancı olarak birçok isim girmiş durumda.

Yeni hoca kim olacak? Beşiktaş'ta Samet Aybaba sürprizi!

Fenerbahçe derbisi öncesi yeni hocasını açıklamayı planlayan siyah-beyazlılarda, Samet Aybaba ismi gündeme girdi. 66 yaşındaki teknik adam 2011-12 sezonunda Beşiktaş'ta görev yapmıştı ve 38 maçta takımının başında bulundu. Aybaba, görev süresinde 1.76'lık puan ortalaması yakaladı.

Yeni hoca kim olacak? Beşiktaş'ta Samet Aybaba sürprizi!

Yabancı adaylar arasında ise Edin Terzic, Slaven Bilic, Andrea Pirlo, Daniel Farke ve Karagümrük Teknik Direktörü Francesco Farioli isimleri masada bulunuyor.

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