Severek ayrıldılar

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın dönemi sona erdi. Siyah-beyazlı takımın altyapısında yetişen ve camianın efsaneleri arasına giren Sergen Yalçın, bu sezon alınan kötü sonuçların ardından istifa etti. Yalçın, dün sabah saatlerinde Ümraniye'de Başkan Ahmet Nur Çebi'ye istifasını sundu. Başkan bu istifayı kabul ederken, Sergen Yalçın da Başkan Çebi, yönetici Emre Kocadağ, futbolcular ve tesis çalışanlarıyla tek tek vedalaşarak Ümraniye'den ayrıldı. 30 Ocak 2020'de Vodafone Park'ta gerçekleştirilen ve 20 bin taraftarın katıldığı törenle sözleşmeye imza atan Yalçın 679 gün takımın başında kalabildi. Beşiktaş, Yalçın'ın teknik direktörlüğünde geçen sezon Süper Lig'de şampiyon olurken Türkiye Kupası'nı da müzesine götürdü. Siyah-beyazlı takım, Yalçın'ın teknik direktörlüğündeki 83 resmi maçta 47 galibiyet, 12 beraberlik ve 24 yenilgi yaşadı; 156 gol attı, 107 gol yedi.

13.38'DE ÇIKIŞ YAPTI

Sergen Yalçın, sabah erken saatlerde geldiği Ümraniye'den saat 13.38'de ayrılırken, kapıda kendisi bekleyen gazetecilere selam verdikten sonra bir açıklama yapmadan yoluna devam etti.