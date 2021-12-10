Beşiktaş'ta rota değişti! Bilic bombası

NTV'nin haberine göre bu gelişme üzerine listedeki bir diğer aday Slaven Bilic ile temaslar başlayacak. Hırvat teknik adam 2013-2015 yılları arasında 2 sezon Beşiktaş'ta görev yaptı. Son olarak Çin'in Beijing Guoan ekibini çalıştıran 53 yaşındaki teknik adamın Çin ekinibi ile sözleşmesi bu yılın soununda bitiyor.