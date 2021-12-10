Haberler Beşiktaş Beşiktaş'ta rota değişti! Bilic bombası

Beşiktaş'ta rota değişti! Bilic bombası

Sergen Yalçın'ın istifasının ardından teknik direktör arayışlarına geçen Beşiktaş'ta gündemdeki ilk isim Farke'ydi. Alman teknik adamın siyah beyazlıları reddetmesinin ardından rota Bilic'e döndü. Kartal, Hırvat teknik adamla resmi görüşmelere başlayacak.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 10 Aralık 2021 Cuma 17:17
Beşiktaş'ta rota değişti! Bilic bombası

Sergen Yalçın'ın istifası sonrası teknik direktör arayışlarına başlayan Beşiktaş, ilk teması Daniel Farke ile kurmuştu. 45 yaşındaki çalıştırıcıya teklifini ileten siyah beyazlı yönetim, olumsuz cevap aldı.

Beşiktaş'ta rota değişti! Bilic bombası

Serbest durumda olan Farke, sezon devam ederken takım çalıştırmak istemediğini Beşiktaş yönetimine aktardı. Siyah beyazlıllar, Daniel Farke'ye 1,5 yıllık sözleşme teklifinde bulunmuştu.

Beşiktaş'ta rota değişti! Bilic bombası

NTV'nin haberine göre bu gelişme üzerine listedeki bir diğer aday Slaven Bilic ile temaslar başlayacak. Hırvat teknik adam 2013-2015 yılları arasında 2 sezon Beşiktaş'ta görev yaptı. Son olarak Çin'in Beijing Guoan ekibini çalıştıran 53 yaşındaki teknik adamın Çin ekinibi ile sözleşmesi bu yılın soununda bitiyor.

DİĞER
Hakan kimliğini açıklamak üzereyken Vahap, Züleyha’yı vurdu!
Müge Anlı mini elbisesiyle poz verdi yazdığı not dikkat çekti! Lepiska saçıyla dönüp bir daha baktıran Müge Anlı'yı gören hayran kaldı
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor