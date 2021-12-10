Beşiktaş'ın gündemindeki Artem Dovbyk için flaş transfer iddiası!

Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için çalışmalara başlayan siyah-beyazlılar stoper, orta saha ve forvet takviyesi planlaması sonrasında harekete geçti.

Listesinde birçok ismi bulunduran Beşiktaş Yönetimi'nin son olarak gündemine yeni bir ismi aldığı ortaya çıkmıştı.