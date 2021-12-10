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Beşiktaş'ın gündemindeki Artem Dovbyk için flaş transfer iddiası!

Spor Toto Süper Lig'de lider Trabzonspor'un 18 puan gerisinde yer alan Beşiktaş devre arası transfer çalışmalarına hız verdi. Kadrosuna forvet takviyesi de yapmayı planlayan siyah-beyazda gündeme gelen isimlerden biri de Artem Dovbyk olmuştu. Ukraynalı golcü için iki Belçika takımının devreye girdiği iddia edildi. (Kemal Tamtürk / DIŞ HABERLER)

KEMAL TAMTÜRK Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 10 Aralık 2021 Cuma 18:01
Beşiktaş'ın gündemindeki Artem Dovbyk için flaş transfer iddiası!

Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için çalışmalara başlayan siyah-beyazlılar stoper, orta saha ve forvet takviyesi planlaması sonrasında harekete geçti.

Beşiktaş'ın gündemindeki Artem Dovbyk için flaş transfer iddiası!

Listesinde birçok ismi bulunduran Beşiktaş Yönetimi'nin son olarak gündemine yeni bir ismi aldığı ortaya çıkmıştı.

Beşiktaş'ın gündemindeki Artem Dovbyk için flaş transfer iddiası!

Kulübe menajerler aracılığıyla önerilen Ukrayna Ligi ekiplerinden Dnipro'nun formasını giyen Artem Dovbyk'in radara girdiği kaydedilmişti.

Beşiktaş'ın gündemindeki Artem Dovbyk için flaş transfer iddiası!

BELÇİKA'DAN TALİPLER VAR

Belçika basınında yer alan haberde, Beşiktaş'ın gündemindeki yıldız futbolcu için 2 takımın devreye girdiği iddia edildi.

Beşiktaş'ın gündemindeki Artem Dovbyk için flaş transfer iddiası!

Haberde, Anderlecht ve Genk'in yıldız futbolcu için nabız yokladığı yazıldı.

Beşiktaş'ın gündemindeki Artem Dovbyk için flaş transfer iddiası!

Bu sezon kulübüyle çıktığı 17 mücadelede rakip filelere 13 gol gönderen 24 yaşındaki futbolcu, şu anda Ukrayna Ligi'nde gol krallığı yarışında zirvede bulunuyor.

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