Beşiktaş'ın gündemindeki Artem Dovbyk için flaş transfer iddiası!

Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için çalışmalara başlayan siyah-beyazlılar stoper, orta saha ve forvet takviyesi planlaması sonrasında harekete geçti.
Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için çalışmalara başlayan siyah-beyazlılar stoper, orta saha ve forvet takviyesi planlaması sonrasında harekete geçti.
Listesinde birçok ismi bulunduran Beşiktaş Yönetimi'nin son olarak gündemine yeni bir ismi aldığı ortaya çıkmıştı.
Kulübe menajerler aracılığıyla önerilen Ukrayna Ligi ekiplerinden Dnipro'nun formasını giyen Artem Dovbyk'in radara girdiği kaydedilmişti.
BELÇİKA'DAN TALİPLER VAR
Belçika basınında yer alan haberde, Beşiktaş'ın gündemindeki yıldız futbolcu için 2 takımın devreye girdiği iddia edildi.
Haberde, Anderlecht ve Genk'in yıldız futbolcu için nabız yokladığı yazıldı.
Bu sezon kulübüyle çıktığı 17 mücadelede rakip filelere 13 gol gönderen 24 yaşındaki futbolcu, şu anda Ukrayna Ligi'nde gol krallığı yarışında zirvede bulunuyor.
Ukrayna Milli Takımı'nın da formasını giyen 1,89'luk golcünün 1.5 milyon Euro'luk bir bonservis maliyetinin bulunduğu kaydedildi.