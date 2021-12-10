BEŞİKTAŞ HABERİ: Sergen Yalçın'dan duygusal veda! İşte son sözleri... (BJK spor haberi)

Son olarak Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanda Borussia Dortmund'a 5-0'lık skorla mağlup olan Beşiktaş'ta Sergen Yalçın ile yollar ayrıldı. Ayrılığın ardından Yalçın, bir veda konuşması yaptı.



Sabah'ın haberine göre; futbolculara yönelik duygusal bir veda konuşması yapan Yalçın, "Birlik olun, mücadele edin ve takımı yeniden ayağa kaldırın" ifadelerini kullandı.



Ahmet Nur Çebi'nin yanı sıra Asbaşkan Emre Kocadağ ve Futbol A.Ş. Genel Müdürü Ceyhun Kazancı'nın da yer aldığı toplantıda istifasını sunduktan sonra antrenman sahasında futbolcularla bir araya gelen Sergen Yalçın, duygusal bir konuşma yaptı. Deneyimli hoca, bundan sonrası için takıma başarılar dilerken "Futbolda işler böyledir. Teknik direktörler, futbolcular gelip gider. Hepiniz kendinizi ispat etmiş kaliteli oyuncularsınız. Birlik olun mücadele edin ve Beşiktaş'ı yeniden ayağa kaldırın" ifadelerini kullandı.

Takım adına söz alan Atiba ise "Böyle olsun istemezdik, üzgünüz. Bize kattığınız her şey için teşekkür ederiz, yolunuz açık olsun" dedi.