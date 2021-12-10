Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Avrupa gelirleri belli oldu!

Market Pool: Yayın ve pazarlama gelirleri Avrupa Ligi'nde %30 üzerinden hesaplanıyor. Yayıncının da burada daha fazla takımımızın oynaması nedeniyle havuza Şampiyonlar Ligi'nden daha fazla bir meblağı yatırmış olması da mümkün. Bu da takımlarımızın 3 ila 5 milyon Euro civarında bir yayın ve pazarlama geliri elde edebilecekleri anlamına geliyor. Ancak bu hesaplamalar sezon sonunda maçlar tamamlandıktan sonra yapılıp paralar kulüplere ödenecek.