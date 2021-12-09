BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Sergen Yalçın siyahla beyaz gibi! İşte düşüşün altındaki nedenler

Geçtiğimiz yıl sorunu olan oyuncularına sonuna kadar arka çıktı. Camiaya, taraftara hatta yönetime bile ezdirmedi. Bu sezon ise birkaç kez sahip çıktı, sonra onu da bıraktı.

Genç oyunculara ağabeylik yaptı, nasihatler verdi, kendi gençliğinde yaptığı hataları yapmamaları için sürekli uyardı. Bunu yapmaya halen devam ediyor. Ancak ortada bir iletişim sorunu olduğu gerçeği var, fakat Sergen hoca bunu bir türlü ortadan kaldıramadı.