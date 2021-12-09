Haberler Beşiktaş BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Sergen Yalçın siyahla beyaz gibi! İşte düşüşün altındaki nedenler

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Sergen Yalçın siyahla beyaz gibi! İşte düşüşün altındaki nedenler

Geçen sezon Galatasaray’ın 3’te 1, Fenerbahçe’nin ise yarı bütçesiyle çifte kupa kazanan Beşiktaş'ın hocası Sergen Yalçın, bu sezon adeta dibe vurdu. Yalçın'ın Beşiktaş'ı, Avrupa ve ligde yarışa erkenden havlu attı. Peki, Sergen Yalçın'ın bu sezonki düşüşünde hangi faktörler etkili oldu? İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 09 Aralık 2021 Perşembe 06:50
BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Sergen Yalçın siyahla beyaz gibi! İşte düşüşün altındaki nedenler

Beşiktaş'ta işler kötü gitmeye devam ederken, teknik direktör Sergen Yalçın için yapılan eleştirilerin dozu da her geçen gün artmaya devam ediyor. Siyah-beyazlılar geçtiğimiz sezon Sergen Yalçın liderliğinde G.Saray'ın 3'te bir, F.Bahçe'nin ise yarı bütçesiyle çifte kupayı müzesine götürdü.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Sergen Yalçın siyahla beyaz gibi! İşte düşüşün altındaki nedenler

Futbolculuğu zamanında olduğu gibi teknik direktörlüğünde de doğuştan gelen yetenekleri olduğu belirtilen ve tam destek verilen Sergen Yalçın ise bugünlerde eleştirilerin bir numaralı hedefi durumunda. Peki geçmişten bugüne neler yaşandı:

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Sergen Yalçın siyahla beyaz gibi! İşte düşüşün altındaki nedenler

Geçen sezon idmanlarda ne yapılmasını istediğini bizzat kendisi gösteren Sergen Yalçın, bu sezon ise ne frikik çalışmalarında, ne ara pası idmanlarında bizzat yer almıyor.
Ersin'i de, Montero'yu da basın toplantılarında eleştirdi, ancak hak ettikleri zaman da forma vermekten çekinmedi. Bu sezon ise "Bu mağlubiyetin sorumlu ben değilim" cümlesini bile sarf etti.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Sergen Yalçın siyahla beyaz gibi! İşte düşüşün altındaki nedenler

Geçtiğimiz yıl sorunu olan oyuncularına sonuna kadar arka çıktı. Camiaya, taraftara hatta yönetime bile ezdirmedi. Bu sezon ise birkaç kez sahip çıktı, sonra onu da bıraktı.
Genç oyunculara ağabeylik yaptı, nasihatler verdi, kendi gençliğinde yaptığı hataları yapmamaları için sürekli uyardı. Bunu yapmaya halen devam ediyor. Ancak ortada bir iletişim sorunu olduğu gerçeği var, fakat Sergen hoca bunu bir türlü ortadan kaldıramadı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Sergen Yalçın siyahla beyaz gibi! İşte düşüşün altındaki nedenler

Her zaman sözünü esirgemeyen, hatta "Hepinizden daha yetenekliyim" diyecek kadar esprili bir yaklaşım bile kullanan başarılı çalıştırıcının bu dönemde yüzü neredeyse hiç gülmüyor, kimseyle şakalaşmıyor, hatta uzak kalmayı tercih ediyor.
Tüm bu gelişmelerin ardından Beşiktaş, Avrupa'ya 1 puan bile alamadan veda ederken, şampiyonluk yarışında ise rakiplerinin çok gerisinde kaldı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Sergen Yalçın siyahla beyaz gibi! İşte düşüşün altındaki nedenler

İSTİFA İDDİASI
Almanya'dan İstanbul'a dönen Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın moralinin bir hayli bozuk olduğu ve yakın çevresine istifayı dillendirdiği öğrenildi. Teknik direktör Yalçın'ın hafta sonu oynanacak Kayseri maçı öncesi görevi bırakma düşüncesi olduğu iddia edilirken; siyah-beyazlı taraftarının teknik direktör Yalçın'ı sosyal medyada yaptıkları paylaşımlarla istifaya davet etmesinin de hocayı çok üzdüğü belirtildi.

DİĞER
Son imajıyla Özcan Deniz'e benzetilmişti! Berdan Mardini’den o iddialara cevap gecikmedi!
Şişli'de gece saatlerinde çıkan yangın korkuya neden oldu
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor