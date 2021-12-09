BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Sergen Yalçın siyahla beyaz gibi! İşte düşüşün altındaki nedenler

Beşiktaş'ta işler kötü gitmeye devam ederken, teknik direktör Sergen Yalçın için yapılan eleştirilerin dozu da her geçen gün artmaya devam ediyor. Siyah-beyazlılar geçtiğimiz sezon Sergen Yalçın liderliğinde G.Saray'ın 3'te bir, F.Bahçe'nin ise yarı bütçesiyle çifte kupayı müzesine götürdü.
Futbolculuğu zamanında olduğu gibi teknik direktörlüğünde de doğuştan gelen yetenekleri olduğu belirtilen ve tam destek verilen Sergen Yalçın ise bugünlerde eleştirilerin bir numaralı hedefi durumunda. Peki geçmişten bugüne neler yaşandı:
Geçen sezon idmanlarda ne yapılmasını istediğini bizzat kendisi gösteren Sergen Yalçın, bu sezon ise ne frikik çalışmalarında, ne ara pası idmanlarında bizzat yer almıyor.
Ersin'i de, Montero'yu da basın toplantılarında eleştirdi, ancak hak ettikleri zaman da forma vermekten çekinmedi. Bu sezon ise "Bu mağlubiyetin sorumlu ben değilim" cümlesini bile sarf etti.