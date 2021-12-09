CANLI | Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ açıklamalarda bulunuyor

Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, teknik direktör Sergen Yalçın'la yolların ayrılmasının ardından açıklamalarda bulunuyor. Kocadağ'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Ahmet Nur Çebi başkanlığında yönetim olarak çok zor bir dönemde Beşiktaş'a geldik. O süreçten itibaren Beşiktaş'ı toparlamak adına adımlar attık. Sergen Yalçın hocamız da Beşiktaş'ın evladı olarak doğru bir zamanda takımın başına geldi. '10 sene şampiyon olunamaz' denilen dönemde 2 kupa birden kazandık.

Hocamızla beraber, bu takımdan hiçbir şey olmaz dendiği bir dönemde iki kupa birden alarak çok büyük bir başarıya imza attık. Hep beraber bu süreçleri yaşadık ve camiamızı sevindirdik. Hocamız da bu işin önderliğini yaptı. Sene başında çok büyük ümitler, beklentiler vardı. İyi de bir kadro kurduğumuzu düşünüyorduk. İki kulvarda da hedefe yürüyecek bir ekip olarak yola çıktık. Geldiğimiz noktada istediğimiz yerde değiliz. Bir sürü faktör var.

Hocamıza elimizden gelen desteği verdik ama bugün hocamız, Beşiktaş camiasına daha fazla zarar vermek istemediğini söyledi. Biz de bunu uygun gördük. Sergen Yalçın hocamız için Beşiktaş'ın kapısı asla kapanmamıştır. İyi bir şekilde yollarımızı ayırdık, bazen böyle süreçler olabiliyor. Bundan sonra takımı ayağa kaldırmak için çalışacağız.

Hoca anlamında B planımız yoktu ama bugünden itibaren çalışmalara başladık.