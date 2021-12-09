Beşiktaş ve Galatasaray'ın transfer hedefi Yusuf Barasi konuştu! "Çocukluk hayalim..."

Süper Lig devleri Beşiktaş ve Galatasaray'ın transfer hedefleri arasında yer aldığı bilinen 18 yaşındaki yetenek Yusuf Barasi, Hollanda basınına konuştu. Az Alkmaar U21 takımında boy gösteren Yusuf, hayalini açıkladı. İşte o sözler...
Süper Lig devleri Beşiktaş ve Galatasaray'ın transfer hedefleri arasında yer aldığı bilinen 18 yaşındaki yetenek Yusuf Barasi, Hollanda basınına konuştu. Az Alkmaar U21 takımında boy gösteren Yusuf, hayalini açıkladı. İşte o sözler...
"Milli Takım tercihinde Türkiye'yi seçmek benim için oldukça kolaydı. Bir an önce A Milli takıma geçmek istiyorum. Bunu Türkiye'de, Hollanda'dan daha çabuk yapabileceğime inanıyorum. Aynı zamanda Türkiye, benim memleketim.
Türkiye için oynamak benim için her zaman bir onurdur. Alt yaş kategorilerinde oynarken, ilk başlarda zorlandım. Alışmam gerekiyordu. Şimdi Türkiye adına oynarken kendimi evimde gibi hissediyorum.
AZ'de taktikler üzerine çok çalışıyoruz ancak Türkiye U21'de de başka şeyler öğreniyorum. Fiziken, kendimi geliştirmem gerekiyor. Futbol tarzları çok farklı. Bu yüzden çok yönlü bir oyuncu olmam lazım.
"BEŞİKTAŞ VE GALATASARAY ÇOCUKLUK HAYALİM"