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Beşiktaş ve Galatasaray'ın transfer hedefi Yusuf Barasi konuştu! "Çocukluk hayalim..."

Süper Lig devleri Beşiktaş ve Galatasaray'ın transfer gündeminde yer aldığı bilinen Yusuf Barasi, Hollanda basınına açıklamalarda bulundu. 19 yaşındaki golcü yetenek, yaptığı konuşmada çocukluk hayalini açıklarken, Türkiye'de oynamak istediğini itiraf etti. İşte Yusuf Barasi'nin o sözleri... (Ömer Aykut Özaşkın - Dış Haberler)

ÖMER AYKUT ÖZAŞKIN Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 09 Aralık 2021 Perşembe 11:03
Beşiktaş ve Galatasaray'ın transfer hedefi Yusuf Barasi konuştu! "Çocukluk hayalim..."

Süper Lig devleri Beşiktaş ve Galatasaray'ın transfer hedefleri arasında yer aldığı bilinen 18 yaşındaki yetenek Yusuf Barasi, Hollanda basınına konuştu. Az Alkmaar U21 takımında boy gösteren Yusuf, hayalini açıkladı. İşte o sözler...

Beşiktaş ve Galatasaray'ın transfer hedefi Yusuf Barasi konuştu! "Çocukluk hayalim..."

"Milli Takım tercihinde Türkiye'yi seçmek benim için oldukça kolaydı. Bir an önce A Milli takıma geçmek istiyorum. Bunu Türkiye'de, Hollanda'dan daha çabuk yapabileceğime inanıyorum. Aynı zamanda Türkiye, benim memleketim.

Beşiktaş ve Galatasaray'ın transfer hedefi Yusuf Barasi konuştu! "Çocukluk hayalim..."

Türkiye için oynamak benim için her zaman bir onurdur. Alt yaş kategorilerinde oynarken, ilk başlarda zorlandım. Alışmam gerekiyordu. Şimdi Türkiye adına oynarken kendimi evimde gibi hissediyorum.

Beşiktaş ve Galatasaray'ın transfer hedefi Yusuf Barasi konuştu! "Çocukluk hayalim..."
Galatasaray'dan, Fenerbahçe'den ve Beşiktaş'tan oyuncular ve bunlar, üst düzey takımlar. Benim adıma bu harika. Onlarla rekabet etmek çok güzel.
Beşiktaş ve Galatasaray'ın transfer hedefi Yusuf Barasi konuştu! "Çocukluk hayalim..."

AZ'de taktikler üzerine çok çalışıyoruz ancak Türkiye U21'de de başka şeyler öğreniyorum. Fiziken, kendimi geliştirmem gerekiyor. Futbol tarzları çok farklı. Bu yüzden çok yönlü bir oyuncu olmam lazım.

Beşiktaş ve Galatasaray'ın transfer hedefi Yusuf Barasi konuştu! "Çocukluk hayalim..."

"BEŞİKTAŞ VE GALATASARAY ÇOCUKLUK HAYALİM"

Transfer söylentilerini bende duyuyorum. Doğru mu bilmiyorum, ben de sizin gibi okuyorum. Transfer olabilirim, kapım açık. Bunun için çok çalışıyorum. Bu takımlar, hayalini kurduğum takımlar. Benim çocukluk hayalim."
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