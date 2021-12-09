Beşiktaş ve Galatasaray'ın transfer hedefi Yusuf Barasi konuştu! "Çocukluk hayalim..."

Galatasaray'dan, Fenerbahçe'den ve Beşiktaş'tan oyuncular ve bunlar, üst düzey takımlar. Benim adıma bu harika. Onlarla rekabet etmek çok güzel.

Galatasaray'dan, Fenerbahçe'den ve Beşiktaş'tan oyuncular ve bunlar, üst düzey takımlar. Benim adıma bu harika. Onlarla rekabet etmek çok güzel.

AZ'de taktikler üzerine çok çalışıyoruz ancak Türkiye U21'de de başka şeyler öğreniyorum. Fiziken, kendimi geliştirmem gerekiyor. Futbol tarzları çok farklı. Bu yüzden çok yönlü bir oyuncu olmam lazım.

"BEŞİKTAŞ VE GALATASARAY ÇOCUKLUK HAYALİM"