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Beşiktaş teknik direktör adaylarını belirledi!

Süper Lig ve Avrupa'da alınan kötü sonuçların ardından Beşiktaş'ta teknik direktör değişimi yaşandı. Sergen Yalçın'a teşekkür eden siyah beyazlılar, gözünü boşta olan teknik adamlara çevirdi. İşte Beşiktaş'ın başına geçebilecek o isimler...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 09 Aralık 2021 Perşembe 13:36
Beşiktaş teknik direktör adaylarını belirledi!

Süper Lig ve Avrupa'da alınan kötü sonuçların ardından Beşiktaş'ta teknik direktör değişimi yaşandı. Sergen Yalçın'a teşekkür eden siyah beyazlılar, gözünü boşta olan teknik adamlara çevirdi.

İşte Beşiktaş'ın başına geçebilecek o isimler;

Beşiktaş teknik direktör adaylarını belirledi!

NUNO ESPIRITO SANTO | Son kulübü: Tottenham

Beşiktaş teknik direktör adaylarını belirledi!

RONALD KOEMAN | Son kulübü: Barcelona

Beşiktaş teknik direktör adaylarını belirledi!

QUIQUE SETIEN | Son kulübü: Barcelona

Beşiktaş teknik direktör adaylarını belirledi!

LUCIEN FAVRE | Son kulübü: Borussia Dortmund

Beşiktaş teknik direktör adaylarını belirledi!

PAULO FONSECA | Son kulübü: Roma

Beşiktaş teknik direktör adaylarını belirledi!

ERNESTO VALVERDE | Son kulübü: Barcelona

Beşiktaş teknik direktör adaylarını belirledi!

ŞENOL GÜNEŞ | Son kulübü: A Milli Takım

Beşiktaş teknik direktör adaylarını belirledi!

JESSE MARSCH | Son kulübü: RB Leipzig

Beşiktaş teknik direktör adaylarını belirledi!

ANDRE VILLAS BOAS | Son kulübü: Marsilya

Beşiktaş teknik direktör adaylarını belirledi!

OKAN BURUK | Son kulübü: Medipol Başakşehir

Beşiktaş teknik direktör adaylarını belirledi!

AYKUT KOCAMAN | Son kulübü: Medipol Başakşehir

Beşiktaş teknik direktör adaylarını belirledi!

ÇAĞDAŞ ATAN | Son kulübü: Aytemiz Alanyaspor

Beşiktaş teknik direktör adaylarını belirledi!

ERSUN YANAL | Son kulübü: Fraport TAV Antalyaspor

Beşiktaş teknik direktör adaylarını belirledi!

YALÇIN KOŞUKAVAK | Son kulübü: Yukatel Kayserispor

Beşiktaş teknik direktör adaylarını belirledi!

SAMET AYBABA | Son kulübü: Adana Demirspor

Beşiktaş teknik direktör adaylarını belirledi!

TAYFUR HAVUTÇU | Son kulübü: Kasımpaşa

Beşiktaş teknik direktör adaylarını belirledi!

TAMER TUNA | Son kulübü: Fraport TAV Antalyaspor

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