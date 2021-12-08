TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'ın yıldızı Cyle Larin'e Ada'dan bir talip daha!

Beşiktaş'ın Kanadalı yıldızı Larin, İngiltere Premier Lig ekiplerinin gözdesi konumuna geldi. 26 yaşındaki futbolcuya West Ham, Everton ve Southampton'ın ardından bir takımın daha talip olduğu iddia edildi.

BRIGHTON DEVREYE GİRDİ!

Teamtalk'ın haberine göre; Brighton, Kanadalı forvet Cyle Larin'e büyük ilgi gösteriyor. Bu sezon gol yollarında istenen verimi alamayan Brighton'ın hücumun her bölgesinde oynayabilen Beşiktaş'ın yıldız ismi Cyle Larin'i kadrosuna katmak istediği ifade edildi.