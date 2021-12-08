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TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'ın yıldızı Cyle Larin'e Ada'dan bir talip daha!

Spor haberi... Beşiktaş'taki geleceği merak konusu olan Cyle Larin'in talipleri artıyor. İngiltere Premier Lig ekiplerinin radarında bulunan 26 yaşındaki futbolcu için West Ham, Everton ve Southampton'ın ardından bir takım daha devreye girdi. İşte detaylar... (BJK haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 08 Aralık 2021 Çarşamba 06:50
TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'ın yıldızı Cyle Larin'e Ada'dan bir talip daha!

Beşiktaş'ın Kanadalı yıldızı Larin, İngiltere Premier Lig ekiplerinin gözdesi konumuna geldi. 26 yaşındaki futbolcuya West Ham, Everton ve Southampton'ın ardından bir takımın daha talip olduğu iddia edildi.

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'ın yıldızı Cyle Larin'e Ada'dan bir talip daha!

BRIGHTON DEVREYE GİRDİ!
Teamtalk'ın haberine göre; Brighton, Kanadalı forvet Cyle Larin'e büyük ilgi gösteriyor. Bu sezon gol yollarında istenen verimi alamayan Brighton'ın hücumun her bölgesinde oynayabilen Beşiktaş'ın yıldız ismi Cyle Larin'i kadrosuna katmak istediği ifade edildi.

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'ın yıldızı Cyle Larin'e Ada'dan bir talip daha!

OCAKTA ÖN SÖZLEŞME...
Beşiktaş ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 26 yaşındaki futbolcunun, ocak ayında bir İngiltere Premier Lig ekibiyle ön sözleşmeye imza atabileceği öne sürüldü. Geçtiğimiz sezonki performansıyla zirve yaşayan Cyle Larin, bu sezon Süper Lig'de çıktığı 12 maçta 4 gol ve 1 asistlik katkı verdi. Kanadalı yıldız Şampiyonlar Ligi'nde ise 4 karşılaşmada 1 gol attı.

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