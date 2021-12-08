SPOR HABERİ - Beşiktaş'a transferde Fenerbahçe modeli! Larin'in yerine...

Beşiktaş gelecek sezon yenilenmeye gidecek… kadrodaki pek çok oyuncu değişecek. Ancak yönetim kaynak arayışlarına devam ediyor. Bu çerçevede siyah- beyazlı yönetime sürpriz bir öneri geldi.
Fenerbahçe'nin Kim Min Jae sayesinde Kore'de ciddi bir potansiyel yakaladığını iddia eden bir menajer siyah-beyazlılara, "popüler Çinli bir futbolcu getirelim. Böylece Çin pazarına gireriz. Hem de popülaritesinden yararlanırız."
"Çin'de 2 milyar insan var. 100 milyondan fazla futbol ürün alıcısına sahip. Çin Ligi'nin buhrana girdiğini hesapladığımızda bu fanatikler, Avrupa'daki takımlara yönelecekler. Buradan sizde payınızı alabilirsiniz" dedi.