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SPOR HABERİ - Beşiktaş'a transferde Fenerbahçe modeli! Larin'in yerine...

Spor haberi... Süper Lig'in son şampiyonu Beşiktaş bu sezona beklentilerin hayli altında bir performansla başlarken ilk 15 haftayı lider Trabzonspor'un 18 puan gerisinde 9. sırada tamamladı. Devre arasında yapacağı takviyelerle kadrosunu güçlendirmek isteyen Siyah-Beyazlılar'da yönetime sürpriz bir öneri geldi. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 08 Aralık 2021 Çarşamba 06:50
SPOR HABERİ - Beşiktaş'a transferde Fenerbahçe modeli! Larin'in yerine...

Beşiktaş gelecek sezon yenilenmeye gidecek… kadrodaki pek çok oyuncu değişecek. Ancak yönetim kaynak arayışlarına devam ediyor. Bu çerçevede siyah- beyazlı yönetime sürpriz bir öneri geldi.

SPOR HABERİ - Beşiktaş'a transferde Fenerbahçe modeli! Larin'in yerine...

Fenerbahçe'nin Kim Min Jae sayesinde Kore'de ciddi bir potansiyel yakaladığını iddia eden bir menajer siyah-beyazlılara, "popüler Çinli bir futbolcu getirelim. Böylece Çin pazarına gireriz. Hem de popülaritesinden yararlanırız."

SPOR HABERİ - Beşiktaş'a transferde Fenerbahçe modeli! Larin'in yerine...

"Çin'de 2 milyar insan var. 100 milyondan fazla futbol ürün alıcısına sahip. Çin Ligi'nin buhrana girdiğini hesapladığımızda bu fanatikler, Avrupa'daki takımlara yönelecekler. Buradan sizde payınızı alabilirsiniz" dedi.

SPOR HABERİ - Beşiktaş'a transferde Fenerbahçe modeli! Larin'in yerine...

Bu fikir Başkan Ahmet Nur Çebi'nin hoşuna gitti. En uygun Çinli oyuncunun transfer edilmesi için çalışma yapılması talimatı verdi. Wei Shihao ilk etapta scout ekibinin önerisi oldu. Hem popüler olduğu, hem de takımdan ayrılmaya hazırlanan Larin'in yerini doldurabileceği belirtildi.

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