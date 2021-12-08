Rüyaydı kabusa döndü!

Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan Beşiktaş, Devler Ligi için büyük hamleler yapmıştı. Rachid Ghezzal ve Valentin Rosier'in bonservisini alan Kartal, dünyaca ünlü yıldızlar Miralem Pjanic, Michy Batshuayi, Alex Teixeira gibi isimleri de renklerine katarak adından söz ettirmişti. Ayrıca Salih Uçan, Can Bozdoğan, Kenan Karaman, Salih Uçan, Mert Günok gibi yerlileri de almıştı. Büyük başarılar beklenilen 'Rüya Takım' ne Süper Lig'de ne de Avrupa'da hiçbir varlık gösterebildi.

2. TÜRK TAKIMI

Şampiyonlar Ligi'nde daha önce grup aşamasında 21 takım puan alamamıştı. Dün Borussia Dortmund'a kaybeden Beşiktaş 22. ekip olarak tarihe geçti. Türkiye'den daha önce Fenerbahçe de dev arenada 6 maçı puansız olarak kapatmıştı. Avrupa defterini büyük bir üzüntüyle kapatan Beşiktaş, Süper Lig'de de Trabzonspor'un 18 puan gerisinde. Sezonun geri kalanında ligde mümkün olduğunca tırmanmaya çalışacak. Türkiye Kupası'nı müzesine taşımak için uğraşacak.

WELİNTON'A KIRMIZI ÇIKTI

Siyah-beyazlılar maçın ilk yarısında 10 kişi kaldı. Welinton ile Dahoud arasındaki mücadelede Dortmund'lu oyuncu yerde kaldı. François Letexier penaltı ve kırmızı kart verdi. VAR çağırdı. İzledi ancak kararını değiştirmedi.

N'SAKALA CAN SIKIYOR

zonspor'a kaybettikten sonra Yusuf Sarı'nın paylaşımını beğenen Fabrice N'Sakala disiplinsiz tavırları sebebiyle kadro dışı bırakılmıştı. Dün de Dortmund maçı öncesi Haaland'ın fotoğrafını paylaşarak alkış emojisi koydu. Ne yaptığı yine anlaşılmadı.

6-2 KAYBETTİLER

UEFA Gençlik Ligi karşılaşmasında temsilcimiz Beşiktaş deplasmanda Borussia Dortmund'a 6-2 mağlup oldu. Alman temsilcisi maçın ilk devresini de 3-1 önde kapatmıştı. Bu mücadelede siyahbeyazlı ekibin gollerini Koray Yağcı ve Emirhan İlkhan kaydetti.