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Can Bozdoğan Beşiktaş'ta kalacak mı? Schalke kararını verdi

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta Can Bozdoğan gösterdiği performansla teknik heyetin gözüne girdi. Schalke'den satın alma opsiyonuyla kiralanan 20 yaşındaki futbolcuyla ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Alman ekibi, Beşiktaş'ın kadroda tutmak istediği Can Bozdoğan konusunda kararını verdi. İşte detaylar... (fotomac.com.tr / Burak Şentürk - Dış Haberler)

BURAK ŞENTÜRK Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 08 Aralık 2021 Çarşamba 16:24
Can Bozdoğan Beşiktaş'ta kalacak mı? Schalke kararını verdi

Beşiktaş'ın Schalke'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Can Bozdoğan'ın son durumu merak konusu olmuştu. Bonservisi Alman ekibinde bulunan genç futbolcunun geleceği konusunda karar verildi.

Can Bozdoğan Beşiktaş'ta kalacak mı? Schalke kararını verdi

SCHALKE'YE DÖNMEYECEK!
Alman basınından derwesten.de'nin haberine göre; Can Bozdoğan, Schalke'ye dönmeyecek. Genç futbolcunun sezon sonunda Beşiktaş ile sözleşme imzalayacağı belirtildi.

Can Bozdoğan Beşiktaş'ta kalacak mı? Schalke kararını verdi

BEŞİKTAŞ'A İMZA ATACAK!
20 yaşındaki futbolcunun Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde süre aldığı maçlarda Beşiktaş yönetimini ikna ettiği ve satın alma opsiyonunun kullanılacağı ifade edildi.

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