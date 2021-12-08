Can Bozdoğan Beşiktaş'ta kalacak mı? Schalke kararını verdi

Beşiktaş 'ın Schalke 'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Can Bozdoğan 'ın son durumu merak konusu olmuştu. Bonservisi Alman ekibinde bulunan genç futbolcunun geleceği konusunda karar verildi.

SCHALKE'YE DÖNMEYECEK! Alman basınından derwesten.de'nin haberine göre; Can Bozdoğan , Schalke 'ye dönmeyecek. Genç futbolcunun sezon sonunda Beşiktaş ile sözleşme imzalayacağı belirtildi.

BEŞİKTAŞ'A İMZA ATACAK!

20 yaşındaki futbolcunun Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde süre aldığı maçlarda Beşiktaş yönetimini ikna ettiği ve satın alma opsiyonunun kullanılacağı ifade edildi.