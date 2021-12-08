Bir daha gelsin!

A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın 2022 CEV Avrupa Altın Ligi'ndeki rakipleri belli oldu. Son iki organizasyonun namağlup şampiyonu milli takım, A Grubu'nda Portekiz, Slovakya ve Danimarka ile eşleşti. Lig usulüne göre oynanacak turnuvada gruplarını ilk sırada tamamlayan 3 takım ve final etabına ev sahipliği yapacak Hırvatistan, 4'lü Final oynamaya hak kazanacak. 4'lü Final müsabakalarına ev sahipliği yapacak Hırvatistan'ın grubunda ilk sırada bulunması halinde ise gruplarda en iyi ikinci sırada yer alan takım 4'lü Final'e kalacak. Ay-yıldızlı ekip, Avrupa Altın Ligi'nde karşılaşmalarını 25 Mayıs-8 Haziran 2022'de oynayacak. 4'lü Final 18-19 Haziran'da Hırvatistan'da yapılacak. 4'lü Final'de ilk iki sırada yer alacak takımlar, FIVB Challenger Kupası'nda mücadele etme hakkı elde edecek.
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