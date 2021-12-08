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"Beşiktaş'ı seviyorum"

Alman yıldız “Beşiktaş sevgisi her zaman içimde” dedi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 08 Aralık 2021 Çarşamba 06:50
"Beşiktaş'ı seviyorum"

Siyah-beyazlıların eski oyuncusu Mario Gomez, dünkü maçı Alman kanalına yorumladı. Gomez "Beşiktaş sevgisi her zaman içimde. Beşiktaş'ı seviyorum" dedi. Devrede yorum yaparken Beşiktaşlı taraftarlardan "Geri dön" tezahüratları geldi. Muhabirin "Seni davet ediyorlar. Ne dersin?" sözlerine üzerine Gomez "Ben olsam da zor. Çünkü Beşiktaş ceza sahasına giremiyor" cevabını verdi. Gomez, Welinton'a gösterilen kırmızı kartın hatalı olduğunu belirtip "VAR çağırsa da 'Patron benim' demek istedi. Orada bir savunma oyuncusu daha vardı" yorumunda bulundu.

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