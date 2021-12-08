Haberler Beşiktaş BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Kartal yıldız oyuncunun tapusunu alıyor! İşte bonservis bedeli... (BJK spor haberi)

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Kartal yıldız oyuncunun tapusunu alıyor! İşte bonservis bedeli... (BJK spor haberi)

Süper Lig'de kötü gidişatı devam eden Beşiktaş'ta flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor.... Siyah beyazlılar, Schalke'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Can Bozdoğan'ın tapusunu alıyor. Futbol Plus kanalında Ömer Faruk Özcan ile Beşiktaş gündemini konuşan Sercan Dikme, transfere dair tüm detayları aktardı. İşte tüm gelişmeler... | Beşiktaş transfer haberleri (BJK spor haberi)

ÖMER FARUK ÖZCAN Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 08 Aralık 2021 Çarşamba 18:02 Güncelleme Tarihi: 08 Aralık 2021 Çarşamba 18:04
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Kartal yıldız oyuncunun tapusunu alıyor! İşte bonservis bedeli... (BJK spor haberi)

Süper Lig'de kötü gidişatı devam eden Beşiktaş'ta flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor.... Siyah beyazlılar, Schalke'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Can Bozdoğan'ın tapusunu alıyor.

Ömer Faruk Özcan ile Beşiktaş gündemini konuşan Sercan Dikme, transfere dair tüm detayları aktardı.

İşte Sercan Dikme'nin açıklamaları:

Beşiktaş taraftarı bir ümit istiyor ve bu ümidi şu anda aşılayan tek isim de Can Bozdoğan. Ve Can çok iyi yerlere de gelecek.

Ayrıca Beşiktaş, Can Bozdoğan'ın 1.8 milyon Euro'luk satın alma opsiyonunu da kullanacak.

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