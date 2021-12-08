BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Henry Onyekuru'ya Kartal pençesi! Yunan basını duyurdu (BJK spor haberi)

Ülkemizde bir dönem Galatasaray forması da giyen Henry Onyekuru'ya ilişkin önemli gelişmeler yaşanıyor. Yunan basınında yer alan ve Takvim'in derlediği habere göre; Henry Onyekuru'nun, ocak transfer sezonunda Olympiakos'tan ayrılacağını iddia etti. Bir dönem ülkemizde Galatasaray forması da giyen Henry Onyekuru'ya ilişkin önemli gelişmeler yaşanıyor.



OCAK AYINDA TAKIMDAN AYRILACAK



Yunan basını, Henry Onyekuru'nun, ocak transfer sezonunda Olympiakos'tan ayrılacağını iddia etti. Sezon sonunda Olympiakos'tan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Nijeryalı Onyekuru'ya bazı Çin kulüplerinin yanı sıra Beşiktaş'ın da talip olduğu iddia edildi. Beşiktaş'ın bu transfer için çok ilgili olduğu direkt satış ya da satın alma opsiyonlu kiralama seçeneklerinin masada olduğu ifade edildi.



