Haberler Beşiktaş BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Henry Onyekuru'ya Kartal pençesi! Yunan basını duyurdu (BJK spor haberi)

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Henry Onyekuru'ya Kartal pençesi! Yunan basını duyurdu (BJK spor haberi)

Süper Lig'de kötü günler geçiren Beşiktaş, bir yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyor. Transfer arayışlarını sürdüren siyah beyazlılar, Olympiakos'ta beklenen verimin altında kalan ve Galatasaray'ın da eski futbolcusu olan Nijeryalı oyuncu Henry Onyekuru için harekete geçti. İşte tüm detaylar... | Beşiktaş transfer haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 08 Aralık 2021 Çarşamba 06:50
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Henry Onyekuru'ya Kartal pençesi! Yunan basını duyurdu (BJK spor haberi)

Ülkemizde bir dönem Galatasaray forması da giyen Henry Onyekuru'ya ilişkin önemli gelişmeler yaşanıyor. Yunan basınında yer alan ve Takvim'in derlediği habere göre; Henry Onyekuru'nun, ocak transfer sezonunda Olympiakos'tan ayrılacağını iddia etti. Bir dönem ülkemizde Galatasaray forması da giyen Henry Onyekuru'ya ilişkin önemli gelişmeler yaşanıyor.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Henry Onyekuru'ya Kartal pençesi! Yunan basını duyurdu (BJK spor haberi)

OCAK AYINDA TAKIMDAN AYRILACAK

Yunan basını, Henry Onyekuru'nun, ocak transfer sezonunda Olympiakos'tan ayrılacağını iddia etti. Sezon sonunda Olympiakos'tan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Nijeryalı Onyekuru'ya bazı Çin kulüplerinin yanı sıra Beşiktaş'ın da talip olduğu iddia edildi. Beşiktaş'ın bu transfer için çok ilgili olduğu direkt satış ya da satın alma opsiyonlu kiralama seçeneklerinin masada olduğu ifade edildi.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Henry Onyekuru'ya Kartal pençesi! Yunan basını duyurdu (BJK spor haberi)

GALATASARAY SESSİZ KALDI

Haberlerde Onyekuru'nun eski takımı olan Galatasaray'ın ise şu aşamada sessiz kaldığı da belirtildi. 24 yaşında ve 1.75 boyunda olan Nijeryalı futbolcu sol kanatta görev yaparken çabukluğunun yanı sıra skora katkısı ile dikkat çekiyor. Onyekuru 15 kez de Nijerya Milli Takım formasını terletti.

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