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BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Beşiktaş Luuk de Jong transferinde müjde

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'de gol yollarında sıkıntı çeken Beşiktaş, sezon başında kadrosuna katmak istediği Luuk de Jong için girişimlerini sıklaştırdı. Siyah-beyazlılara Barcelona'dan ayrılması beklenen yıldız futbolcudan müjdeli haber geldi. İspanyol basını yıldız futbolcu ile ilgili son gelişmeleri aktardı. İşte detaylar... (Kemal Tamtürk / DIŞ HABERLER)

KEMAL TAMTÜRK Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 08 Aralık 2021 Çarşamba 12:18
BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Beşiktaş Luuk de Jong transferinde müjde

Beşiktaş'ın sezon başında kadrosuna katmak istediği Luuk de Jong ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Beşiktaş Luuk de Jong transferinde müjde

Hollandalı teknik adam Ronald Koeman'ın kovulmasının ardından golcü futbolcunun da takımdan ayrılacağı iddia edimişti.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Beşiktaş Luuk de Jong transferinde müjde

Devre arasında Sevilla'ya dönmesi beklenen yıldız futbolcuya Sevilla kapısı da kapandı. İspanyol ekibinin başkanı yaptığı açıklamada Luuk De Jong'u kadroda düşünmediklerini açıkladı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Beşiktaş Luuk de Jong transferinde müjde

Sevilla Sportif Direktörü Monchi ise Luuk de Jong'un PSV'ye sıcak bakmadığını aktardı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Beşiktaş Luuk de Jong transferinde müjde

İspanyol basınında yer alan haberde Luuk de Jong transferinde Beşiktaş'ın yalnız kaldığı iddia edildi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Beşiktaş Luuk de Jong transferinde müjde

LUUK DE JONG KİMDİR?

27 Ağustos 1990 tarihinde İsviçre'de dünyaya gelen Luuk de Jong, kariyerine Hollanda takımlarından De Graafschap altyapısında başladı. Sırasıyla Twente, Mönchengladbach, Newcastle United, PSV Eindhoven, Sevilla ve Barcelona formaları giydi. 31 yaşındaki golcü, bu sezon Barcelona formasıyla 9 maça çıktı ve 1 gol kaydetti. Güncel piyasa değeri 7.5 milyon euro olan Hollandalı futbolcunun Sevilla ile olan sözleşmesi 2022'de sona eriyor.

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