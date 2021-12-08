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Alman basını Borussia Dortmund Beşiktaş maçını böyle gördü

Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda Beşiktaş, Almanya temsilcisi Borussia Dortmund ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Zorlu karşılaşmada temsilcimiz rakibine 5-0 yenildi. Siyah-beyazlılar grubu puan alamadan bitirdi. Almanya basını da Dortmund'un 5-0 galibiyetine geniş yer verdi. İşte Alman basınında Borussia Dortmund - Beşiktaş maçı yansımaları... (Kemal Tamtürk / DIŞ HABERLER)

KEMAL TAMTÜRK Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 08 Aralık 2021 Çarşamba 07:18
Alman basını Borussia Dortmund Beşiktaş maçını böyle gördü

Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi C Grubu'ndaki son maçında Borussia Dortmund'a deplasmanda 5-0 mağlup oldu.

Alman basını Borussia Dortmund Beşiktaş maçını böyle gördü

Alman ekibi, 29. dakikada Malen'in attığı golle 1-0 öne geçti. 45+2'de Dortmund penaltı kazanırken; Fransız hakem François Letexier, Welinton'a kırmızı kart gösterdi ve Beşiktaş 10 kişi kaldı. Penaltı vuruşunu gole çeviren Reus skoru 2-0'a getirdi.

Alman basını Borussia Dortmund Beşiktaş maçını böyle gördü

İlk 45 dakika bu sonuçla tamamlandı. 53. dakikada Reus farkı 3'e çıkardı. 68. dakikada Alman ekibinin yıldız ismi Haaland skoru 4-0'a getirdi. 81'de bir kez daha sahneye çıkan Norveçli golcü maçın sonucunu ilan etti: 5-0.

Alman basını Borussia Dortmund Beşiktaş maçını böyle gördü

GALİBİYET VE PUANSIZ VEDA

Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde umduğunu bulamayan ve tarihinin en kötü Avrupa dönemlerinden birini geçiren siyah-beyazlı takım, C Grubu'nda oynadığı 6 karşılaşmadan da mağlup ayrıldı ve grubunu puansız tamamladı. Gruptaki ilk maçında evinde Dortmund'a 2-1 yenilen Beşiktaş, Ajax'a 2-0 ve 2-1, Lizbon'a ise 4-1 ve 4-0 skorlarla mağlup olmuştu.

Alman basını Borussia Dortmund Beşiktaş maçını böyle gördü

ALMANLAR BÖYLE GÖRDÜ

Borussia Dortmund'un BeşiktaşI 5-0 mağlup ettiği karşılaşma Alman basınında geniş yer buldu. İşte o manşetler...

Alman basını Borussia Dortmund Beşiktaş maçını böyle gördü

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