Alman basını Borussia Dortmund Beşiktaş maçını böyle gördü

Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi C Grubu'ndaki son maçında Borussia Dortmund'a deplasmanda 5-0 mağlup oldu.
Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi C Grubu'ndaki son maçında Borussia Dortmund'a deplasmanda 5-0 mağlup oldu.
Alman ekibi, 29. dakikada Malen'in attığı golle 1-0 öne geçti. 45+2'de Dortmund penaltı kazanırken; Fransız hakem François Letexier, Welinton'a kırmızı kart gösterdi ve Beşiktaş 10 kişi kaldı. Penaltı vuruşunu gole çeviren Reus skoru 2-0'a getirdi.
İlk 45 dakika bu sonuçla tamamlandı. 53. dakikada Reus farkı 3'e çıkardı. 68. dakikada Alman ekibinin yıldız ismi Haaland skoru 4-0'a getirdi. 81'de bir kez daha sahneye çıkan Norveçli golcü maçın sonucunu ilan etti: 5-0.
GALİBİYET VE PUANSIZ VEDA
Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde umduğunu bulamayan ve tarihinin en kötü Avrupa dönemlerinden birini geçiren siyah-beyazlı takım, C Grubu'nda oynadığı 6 karşılaşmadan da mağlup ayrıldı ve grubunu puansız tamamladı. Gruptaki ilk maçında evinde Dortmund'a 2-1 yenilen Beşiktaş, Ajax'a 2-0 ve 2-1, Lizbon'a ise 4-1 ve 4-0 skorlarla mağlup olmuştu.
ALMANLAR BÖYLE GÖRDÜ
Borussia Dortmund'un BeşiktaşI 5-0 mağlup ettiği karşılaşma Alman basınında geniş yer buldu. İşte o manşetler...
Dortmund Beşiktaş'ı dağıttı! Haaland herkesi şaşırttı (derwesten.de)
BVB Beşiktaş'ı net bir şekilde yendi (kicker.de)
BVB Beşiktaş'ı mağlup ederek Şampiyonlar Ligi'ne veda etti (azonline.de)
Dortmund'dan Beşiktaş zaferi (Bild.de)
Dortmund zaferinde 4 rekor (sport.sky.de)