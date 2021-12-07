SPOR HABERİ - Beşiktaş dev gelirden oldu! İşte elden kaçan o rakam

UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda mücadele eden temsilcimiz Beşiktaş, gruptaki son maçında Alman ekibi Borussia Dortmund'a konuk oldu. Mücadele 5-0 ev sahibi ekibin üstünlüğü ile tamamlanırken, Siyah-Beyazlılar C grubunu puansız olarak tamamladı.

Kartal, bu performansıyla büyük bir geliri de elden kaçırmış oldu. Beşiktaş, eğer Almanya deplasmanında kazansaydı 43 milyon 500 bin lirayı, beraberlik alabilseydi 14 milyon lirayı kasasına koyacaktı ancak alınan 5-0'lık mağlubiyet sonucu bu senaryoların hiç biri gerçekleşmemiş oldu.