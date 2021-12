Puanlar istiyoruz

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Şampiyonlar Ligi'nde oynayacakları Borussia Dortmund maçı öncesinde basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Yalçın, şu ifadeleri kullandı: "Her oyuncuyu belli bölümlerde kullandığımız için yarın (bugün) daha dinç oyuncularla başlamayı düşünüyorum. Puan ve puanlar almak istiyoruz. Oyuncularımızı dinlendirmeye çalıştık. Biraz dinlenmeleri gerekiyor. Bu durumu atlatmak için çaba sarf ediyor futbolcularımız. Birlikte bir şeyler yapmaya çalışıyoruz." Sezon bittiğinde geniş bir kadro kurduklarını ifade eden Yalçın şöyle devam etti. "Her kulvarda mücadele edebiliriz diye düşünürken, fazla sayıda yaşadığımız sakatlıklar planlarımızı, antrenmanlarımızı bozdu. Bu oyunun içinde her zaman sakatlıklar, sorunlar önümüze çıkıyor. Bunları lehimize çevirmek için mücadele ediyoruz. Şampiyonlar Ligi'nin bize kattığı en büyük şey tecrübe oldu."

CAN BOZDOĞAN: AGRESİF OLMALIYIZ!

Beşiktaş'ın genç yıldızı Can Bozdoğan, Borussia Dortmund maçı öncesi video-konferans aracılığıyla düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Can, "Şampiyonlar Ligi'ndeki son maçımızı oynayacağız. Dortmund'a karşı güzel bir performans sergilemek istiyoruz. Çok güçlü bir rakibe karşı oynayacağız. Dortmund, hücumlara çok çabuk çıkabilen tehlikeli bir takım. Agresif olmalıyız. Onları oynatmamalıyız. Bunları yapabilirsek iyi bir maç çıkarabileceğimizi düşünüyorum" ifadelerini kullandı.