Pjanic 21 maçın 10’unda YOK!

Beşiktaş'ınBeşiktaş'ın sezon başında Barcelona'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Miralem Pjanic, büyük hayal kırıklığı yarattı. Boşnak futbolcu, siyah-beyazlıların bu sezon Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı toplam 20 maçın sadece 11'inde forma giyebildi. Son olarak üst solunum yolu enfeksiyonu nedeniyle Dortmund maçının kadrosundan çıkarılan Pjanic, bu sezon 10. kez takımını yalnız bırakacak. 31 yaşındaki futbolcu, Beşiktaş formasıyla görev yaptığı 8 Süper Lig maçında 2 asist yaparken, 3 Şampiyonlar Ligi müsabakasında da yine 2 gol pası verdi. Pjanic böylece 11 resmi maçta 4 asist katkısı yaptı.