Haberler Beşiktaş Dortmund - Beşiktaş maçında penaltı beklentisi! Sergen Yalçın'dan VAR işareti (BJK spor haberi)

Dortmund - Beşiktaş maçında penaltı beklentisi! Sergen Yalçın'dan VAR işareti (BJK spor haberi)

UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu son maçında Beşiktaş, Borussia Dortmund ile kozlarını paylaştı. Karşılaşmanın 33. dakikasında siyah beyazlılar, Cyle Larin'in yerde kaldığı pozisyonda penaltı bekledi. Ancak hakem devam kararı verdi. İşte o pozisyon... | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 07 Aralık 2021 Salı 23:46 Güncelleme Tarihi: 07 Aralık 2021 Salı 23:57
Dortmund - Beşiktaş maçında penaltı beklentisi! Sergen Yalçın'dan VAR işareti (BJK spor haberi)

UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu son hafta maçında temsilcimiz Beşiktaş, deplasmanda Borussia Dortmund ile karşı karşıya geldi. Siyah beyazlılar mücadelenin 33. dakikasında maçın hakemi Letexier'e penaltı itirazlarında bulundu.

Ceza sahasına yapılan orta sonrası Cyle Larin'in yerde kaldığı pozisyonda siyah beyazlılar penaltı bekledi. Ancak hakem devam kararı verdi. Pozisyonun ardından teknik direktör Sergen Yalçın da elleriyle VAR işaretinde bulundu.

İŞTE O POZİSYON:


Görüntüler Exxen'den alınmıştır...

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