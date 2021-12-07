Beşiktaş için Borussia Dortmund maçı son fırsat! 45.5 milyon...

UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda puansız son sırada yer alan ve geçen hafta Ajax karşısında alınan 2-1'lik yenilgiyle Avrupa'ya veda eden Beşiktaş, Devler Ligi'ne katılım parası haricinde grup maçlarında puan alamadığı için büyük bir gelirden oldu.
UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda puansız son sırada yer alan ve geçen hafta Ajax karşısında alınan 2-1'lik yenilgiyle Avrupa'ya veda eden Beşiktaş, Devler Ligi'ne katılım parası haricinde grup maçlarında puan alamadığı için büyük bir gelirden oldu.
BORUSSIA DORTMUND MAÇI SON FIRSAT
Siyah beyazlılar bu akşam Borussia Dortmund karşılaşmasıyla Avrupa'dan gelir elde etmek için son şansını kullanacak.
43 MİLYON 500 BİN LİRA KAZANMA ŞANSI
Ajansspor'un derlediği habere göre; Beşiktaş, Almanya deplasmanında kazanırsa 43 milyon 500 bin lira kazanacak. Siyah beyazlılar sahadan beraberlikle ayrılması durumunda ise 14 milyon lirayı kasasına koyacak.
16 SÜPER LİG MAÇINA BEDEL
Süper Lig'de 2021-2022 sezonunda galibiyet başına 2 Milyon 700 lira ödenirken, her Şampiyonlar Ligi galibiyeti 16 Süper Lig galibiyeti ya da 350 bin adet forma satış gelirine eşit.