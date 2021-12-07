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Beşiktaş için Borussia Dortmund maçı son fırsat! 45.5 milyon...

Son dakika spor haberi: Avrupa'da hayal kırıklığı yaratan bir sezon yaşayan Beşiktaş'ta gözler Borussia Dortmund maçına çevrildi. Bu sezon henüz puanla tanışamadığı için büyük bir gelirden olan siyah-beyazlılar, Almanya deplasmanında son şansını kullanmak için sahaya çıkacak.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 07 Aralık 2021 Salı 10:22
Beşiktaş için Borussia Dortmund maçı son fırsat! 45.5 milyon...

UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda puansız son sırada yer alan ve geçen hafta Ajax karşısında alınan 2-1'lik yenilgiyle Avrupa'ya veda eden Beşiktaş, Devler Ligi'ne katılım parası haricinde grup maçlarında puan alamadığı için büyük bir gelirden oldu.

Beşiktaş için Borussia Dortmund maçı son fırsat! 45.5 milyon...

BORUSSIA DORTMUND MAÇI SON FIRSAT
Siyah beyazlılar bu akşam Borussia Dortmund karşılaşmasıyla Avrupa'dan gelir elde etmek için son şansını kullanacak.

Beşiktaş için Borussia Dortmund maçı son fırsat! 45.5 milyon...

43 MİLYON 500 BİN LİRA KAZANMA ŞANSI
Ajansspor'un derlediği habere göre; Beşiktaş, Almanya deplasmanında kazanırsa 43 milyon 500 bin lira kazanacak. Siyah beyazlılar sahadan beraberlikle ayrılması durumunda ise 14 milyon lirayı kasasına koyacak.

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