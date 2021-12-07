BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Cyle Larin Ada yolcusu! Ocak ayında ön sözleşme...

Beşiktaş'ın Kanadalı yıldızı Cyle Larin, İngiltere Premier Lig ekiplerinin gözdesi konumuna geldi. 26 yaşındaki futbolcuya West Ham, Everton ve Southampton'ın ardından bir takımın daha talip olduğu iddia edildi.
Beşiktaş'ın Kanadalı yıldızı Cyle Larin, İngiltere Premier Lig ekiplerinin gözdesi konumuna geldi. 26 yaşındaki futbolcuya West Ham, Everton ve Southampton'ın ardından bir takımın daha talip olduğu iddia edildi.
BRIGHTON DEVREYE GİRDİ!
TEAMtalk'ın haberine göre; Brighton, Kanadalı forvet Cyle Larin'e büyük ilgi gösteriyor. Bu sezon gol yollarında istenen verimi alamayan Brighton'ın hücumun her bölgesinde oynayabilen Larin'i kadrosuna katmak istediği ifade edildi.
OCAK AYINDA ÖN SÖZLEŞME...
Beşiktaş ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 26 yaşındaki futbolcunun, ocak ayında bir İngiltere Premier Lig ekibiyle ön sözleşmeye imza atabileceği öne sürüldü.
Geçtiğimiz sezonki performansıyla zirve yaşayan Cyle Larin, bu sezon Süper Lig'de çıktığı 12 maçta 4 gol ve 1 asistlik katkı verdi. Kanadalı yıldız Şampiyonlar Ligi'nde ise 4 karşılaşmada 1 gol attı.