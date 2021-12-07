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BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Cyle Larin Ada yolcusu! Ocak ayında ön sözleşme...

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'taki geleceği merak konusu olan Cyle Larin'in talipleri artıyor. İngiltere Premier Lig ekiplerinin radarında bulunan 26 yaşındaki futbolcu için West Ham, Everton ve Southampton'ın ardından bir takım daha devreye girdi. Siyah-beyazlılardaki sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Cyle Larin'in, ocak ayında ön sözleşmeye imza atabileceği ifade edildi. İşte flaş transfer gelişmesinin detayları... (fotomac.com.tr / Burak Şentürk - Dış Haberler)

BURAK ŞENTÜRK Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 07 Aralık 2021 Salı 13:01
BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Cyle Larin Ada yolcusu! Ocak ayında ön sözleşme...

Beşiktaş'ın Kanadalı yıldızı Cyle Larin, İngiltere Premier Lig ekiplerinin gözdesi konumuna geldi. 26 yaşındaki futbolcuya West Ham, Everton ve Southampton'ın ardından bir takımın daha talip olduğu iddia edildi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Cyle Larin Ada yolcusu! Ocak ayında ön sözleşme...

BRIGHTON DEVREYE GİRDİ!
TEAMtalk'ın haberine göre; Brighton, Kanadalı forvet Cyle Larin'e büyük ilgi gösteriyor. Bu sezon gol yollarında istenen verimi alamayan Brighton'ın hücumun her bölgesinde oynayabilen Larin'i kadrosuna katmak istediği ifade edildi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Cyle Larin Ada yolcusu! Ocak ayında ön sözleşme...

OCAK AYINDA ÖN SÖZLEŞME...
Beşiktaş ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 26 yaşındaki futbolcunun, ocak ayında bir İngiltere Premier Lig ekibiyle ön sözleşmeye imza atabileceği öne sürüldü.

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