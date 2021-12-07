BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Cyle Larin Ada yolcusu! Ocak ayında ön sözleşme...

Geçtiğimiz sezonki performansıyla zirve yaşayan Cyle Larin, bu sezon Süper Lig'de çıktığı 12 maçta 4 gol ve 1 asistlik katkı verdi. Kanadalı yıldız Şampiyonlar Ligi'nde ise 4 karşılaşmada 1 gol attı.