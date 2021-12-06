Forma Serdar’a

Teknik direktör Sergen Yalçın, sakatlığı geçen Serdar Saatçı'ya daha fazla forma vermeyi düşünüyor. Bu sezon ligde ve Devler Ligi'nde 3 resmi maçta forma giyen genç savunmacı Yalçın'dan tam not almıştı.
Teknik direktör Sergen Yalçın, sakatlığı geçen Serdar Saatçı'ya daha fazla forma vermeyi düşünüyor. Bu sezon ligde ve Devler Ligi'nde 3 resmi maçta forma giyen genç savunmacı Yalçın'dan tam not almıştı. Son maçlarda savunmada Welinton başta olmak üzere yapılan bireysel hatalar sıkıntı yaratmıştı. Serdar'ın Vida ile beraber oynaması bekleniyor.