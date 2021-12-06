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Forma Serdar’a

Teknik direktör Sergen Yalçın, sakatlığı geçen Serdar Saatçı'ya daha fazla forma vermeyi düşünüyor. Bu sezon ligde ve Devler Ligi'nde 3 resmi maçta forma giyen genç savunmacı Yalçın'dan tam not almıştı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 06 Aralık 2021 Pazartesi 06:50
Forma Serdar’a
Teknik direktör Sergen Yalçın, sakatlığı geçen Serdar Saatçı'ya daha fazla forma vermeyi düşünüyor. Bu sezon ligde ve Devler Ligi'nde 3 resmi maçta forma giyen genç savunmacı Yalçın'dan tam not almıştı. Son maçlarda savunmada Welinton başta olmak üzere yapılan bireysel hatalar sıkıntı yaratmıştı. Serdar'ın Vida ile beraber oynaması bekleniyor.
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