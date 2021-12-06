Haberler Beşiktaş Dortmund - Beşiktaş maçını hangi kanallar CANLI ŞİFRESİZ yayınlayacak? 🏆 Beşiktaş Şampiyonlar Ligi maçını şifresiz veren kanallar listesi...

Dortmund - Beşiktaş maçını hangi kanallar CANLI ŞİFRESİZ yayınlayacak? 🏆 Beşiktaş Şampiyonlar Ligi maçını şifresiz veren kanallar listesi...

Beşiktaş'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağı Dortmund mücadelesi futbolseverler tarafından merakla bekleniyor. 6. hafta maçına çıkacak olan Beşiktaş ilk galibiyetini almak istiyor. Mücadele öncesinde fuıtbolseverler maçı şifresiz canlı yayınlayan kanalları araştırıyor. Yapılan sorgularda BJK maçı izle, Beşiktaş Dortmund maçını izle, Dortmund Beşiktaş maçı şifresiz izle, Dortmund Beşiktaş maçını canlı veren kanallar gibi ifadeler yer alıyor. Peki, Dortmund Beşiktaş maçını hangi kanallar canlı şifresiz yayınlayacak? Canlı maç izle...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 06 Aralık 2021 Pazartesi 12:32 Güncelleme Tarihi: 06 Aralık 2021 Pazartesi 12:44
Dortmund - Beşiktaş maçını hangi kanallar CANLI ŞİFRESİZ yayınlayacak? 🏆 Beşiktaş Şampiyonlar Ligi maçını şifresiz veren kanallar listesi...

👉 DORTMUND - BEŞİKTAŞ MAÇINI CANLI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYIN!

UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki tek temsilcimiz Beşiktaş, 7 Aralık Salı günü deplasmanda kritik bir karşılaşmaya çıkacak. Grupta henüz galibiyeti olmayan Beşiktaş, Ajax, Sporting Lizbon ve Dortmund'a 5 maçta da 3'er puan bırakmıştı. 5. maçında Ajax'ı konuk eden Beşiktaş 2-1 mağlup olmuştu. Kartal, Dortmund karşısında kazanmak istiyor. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından araştırılıyor. Peki, Dortmund Beşiktaş maçını şifresiz canlı yayınlayan kanallar hangileri? Beşiktaş maçı hangi kanalda? Saat kaçta?

BEŞİKTAŞ - AJAX MAÇI ŞİFRESİZ İZLENİR Mİ? HANGİ KANALLAR ŞİFRESİZ YAYINLAYACAK?

Dortmund - Ajax maçı 7 Aralık Salı günü saat 23:00'te Exxen'de canlı yayınlanacak. İşte maçı yayınlayan kanalların tamamı...





DİĞER
Son dakika haberi: Fenerbahçe-Rize maçı sonrası çarpıcı sözler: "Pereira onu görünce utanmış mıdır..."
550 milyon liraya mal oldu! Yeni Tokat Havalimanı'nı 8 Ocak'ta Başkan Erdoğan açacak
SON DAKİKA
Anasayfa Beşiktaş Fenerbahçe Galatasaray Trabzonspor