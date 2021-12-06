Beşiktaş'ta sakatlık kabusu! Tam 23 futbolcu...

Süper Lig'in ilk 5 haftasında 4 galibiyet, 1 beraberlik alan ve kalesinde sadece 2 gol gören Beşiktaş için Şampiyonlar Ligi'ndeki Borussia Dortmund mücadelesi bir dönüm noktası oldu.
Bu karşılaşma ile birlikte büyük bir çöküş yaşayan siyah-beyazlı ekip, son çıktığı 7 resmi maçta 6 yenilgi ve 1 beraberlik alarak ligde zirvenin 18 puan gerisine düştü. Avrupa'ya ise havlu attı.
SAĞLAM KALANLAR ERSİN VE GÜVEN
Beşiktaş'ın yaşadığı bu serbest düşüşün etkenlerinden biri de sakatlıklar, hastalıklar ve KOVİD-19 vakaları oldu. Sabah'ın derlediği habere göre; Kartal'da 26 kişilik kadro içerisinde yer alan 23 oyuncu çeşitli nedenlerle maç kaçırdı.