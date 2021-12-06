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Beşiktaş'ta sakatlık kabusu! Tam 23 futbolcu...

Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde istediği gibi bir sezon geçiremeyen Beşiktaş'ta, sakatlıklar ve hastalıklar da bu kötü gidişatta etkili oldu. Siyah-beyazlılar, Dortmund maçının ardından neredeyse tüm periyodu eksikler nedeniyle ideal kadrosuyla oynayamadı. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 06 Aralık 2021 Pazartesi 06:50
Beşiktaş'ta sakatlık kabusu! Bu sezon...

Süper Lig'in ilk 5 haftasında 4 galibiyet, 1 beraberlik alan ve kalesinde sadece 2 gol gören Beşiktaş için Şampiyonlar Ligi'ndeki Borussia Dortmund mücadelesi bir dönüm noktası oldu.

Beşiktaş'ta sakatlık kabusu! Bu sezon...

Bu karşılaşma ile birlikte büyük bir çöküş yaşayan siyah-beyazlı ekip, son çıktığı 7 resmi maçta 6 yenilgi ve 1 beraberlik alarak ligde zirvenin 18 puan gerisine düştü. Avrupa'ya ise havlu attı.

Beşiktaş'ta sakatlık kabusu! Bu sezon...

SAĞLAM KALANLAR ERSİN VE GÜVEN
Beşiktaş'ın yaşadığı bu serbest düşüşün etkenlerinden biri de sakatlıklar, hastalıklar ve KOVİD-19 vakaları oldu. Sabah'ın derlediği habere göre; Kartal'da 26 kişilik kadro içerisinde yer alan 23 oyuncu çeşitli nedenlerle maç kaçırdı.

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