Haberler Beşiktaş BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Cenk Tosun için geri sayım! İşte bonservis bedeli... (BJK spor haberi)

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Cenk Tosun için geri sayım! İşte bonservis bedeli... (BJK spor haberi)

Süper Lig'de beklenilen performansın altında kalan Beşiktaş, transfer çalışmalarına başladı. Hücum hattını güçlendirmek isteyen siyah beyazlılar, gündemine Everton'da forma giyen eski futbolcusu Cenk Tosun'u almıştı. Kartal, İngiliz ekibiyle ilk görüşmesini gerçekleştirirken, Everton'ın istediği bonservis bedeli de belli oldu. İşte tüm detaylar... | Beşiktaş transfer haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 06 Aralık 2021 Pazartesi 06:50
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Cenk Tosun için geri sayım! İşte bonservis bedeli... (BJK spor haberi)

Beşiktaş'ın ocak ayındaki ara transfer döneminde kadrosuna katmak istediği Cenk Tosun için İngiliz ekibi Everton ile görüşme gerçekleştirildi. İngiliz kulübü, 30 yaşındaki yıldız golcü için Beşiktaş'tan 3 milyon Euro talep etti. Siyah-Beyazlı kurmaylar ise bu rakamı yüksek bularak indirime gidilmesini talep etti.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Cenk Tosun için geri sayım! İşte bonservis bedeli... (BJK spor haberi)

Takvim'in haberine göre; bunun yanında Beşiktaş, Cenk'in yarım sezonluk ücretini de üstlenecek. 2022 yılının haziran ayında sözleşmesi sona erecek Cenk Tosun için Beşiktaş yönetiminin 1.3 milyon Euro civarında bir bonservis teklif ettiği de gelen haberler arasında. Siyah-Beyazlı yönetim Cenk Tosun'un tek taliplisi olma avantajını da kullanarak transferi 1.5 milyon Euro civarında bitirmeyi hedefliyor.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Cenk Tosun için geri sayım! İşte bonservis bedeli... (BJK spor haberi)

Anlaşma sağlanırsa Beşiktaş, Cenk ile 1 yılı opsiyonlu 3.5 yıllık sözleşme imzalayacak. Beşiktaş ile Everton arasındaki görüşmelerin bu hafta içinde de devam edeceği gelen haberler arasında. Cenk Tosun, 2018 yılında Everton'a 22.5 milyon Euro bonservis ücreti ile transfer olmuştu.

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