Haberler Beşiktaş Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın Dortmund maçı öncesi kadro açıklaması!

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın Dortmund maçı öncesi kadro açıklaması!

Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu'ndaki 6. ve son maçında 7 Kasım Salı akşamı Borussia Dortmund'a konuk olacak. Zorlu mücadele öncesi Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın basın toplantısı düzenledi. Karşılaşmada rotasyon yapacağını belirten Yalçın, "Dortmund karşısında farklı bir kadroyla çıkacağız, hafta sonu da maçımız var orayı da düşünmemiz gerekiyor. Daha zinde ve güçlü oyuncularla oynayacağız." dedi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 06 Aralık 2021 Pazartesi 19:34 Güncelleme Tarihi: 06 Aralık 2021 Pazartesi 19:55
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın Dortmund maçı öncesi kadro açıklaması!

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Şampiyonlar Ligi'nde oynayacakları Borussia Dortmund maçı öncesi basın toplantısı düzenledi.

Sergen Yalçın'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

İyi olacağını düşündüğümüz bir turnuvaya katıldık. Bu seviyenin en üst turnuvası. Bizim için sağlıklı geçmedi. Farklı plan ve düşüncelerimiz vardı. Sakatlıklar, sorunlar, farklı kadrolarla oynamak zorunda kaldık.

Dortmund karşısında farklı bir kadroyla çıkacağız, hafta sonu da maçımız var orayı da düşünmemiz gerekiyor. Daha zinde ve güçlü oyuncularla oynayacağız.

Yarın puan almak için oynayacağız. Oyuncular mental olarak zorluk yaşadı, zorlu bir periyot yaşıyoruz. Buradan güçlü çıkmak istiyoruz.

Ciddi sorunlar yaşasak da, oyuna katacağımız özellikler açısında Şampiyonlar Ligi bize ciddi bir tecrübe oldu

DİĞER
Son dakika: Attila Szalai’nin Fenerbahçe’den ayrılığı yaklaşıyor! Yeni takımını hocası duyurdu “Transferi bitmiş durumda…”
Fenerbahçe'nin 'duvarı' Attila Szalai Premier Lig devine gidiyor! Macaristan Teknik Direktörü Marco Rossi bombayı patlattı
SON DAKİKA
Anasayfa Beşiktaş Fenerbahçe Galatasaray Trabzonspor