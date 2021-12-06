Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın Dortmund maçı öncesi kadro açıklaması!

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Şampiyonlar Ligi'nde oynayacakları Borussia Dortmund maçı öncesi basın toplantısı düzenledi.

Sergen Yalçın'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

İyi olacağını düşündüğümüz bir turnuvaya katıldık. Bu seviyenin en üst turnuvası. Bizim için sağlıklı geçmedi. Farklı plan ve düşüncelerimiz vardı. Sakatlıklar, sorunlar, farklı kadrolarla oynamak zorunda kaldık.

Dortmund karşısında farklı bir kadroyla çıkacağız, hafta sonu da maçımız var orayı da düşünmemiz gerekiyor. Daha zinde ve güçlü oyuncularla oynayacağız.

Yarın puan almak için oynayacağız. Oyuncular mental olarak zorluk yaşadı, zorlu bir periyot yaşıyoruz. Buradan güçlü çıkmak istiyoruz.

Ciddi sorunlar yaşasak da, oyuna katacağımız özellikler açısında Şampiyonlar Ligi bize ciddi bir tecrübe oldu