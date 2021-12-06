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BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Bir varmış bir yokmuş! Beşiktaş'ta Miralem Pjanic masalı bitiyor mu?

Beşiktaş'ın sezon başında Barcelona'dan büyük umutlarla kadrosuna kattığı Miralem Pjanic, siyah-beyazlılarda beklenen performansı sergileyemezken, birçok maçta da sakatlık problemi sebebiyle takım arkadaşlarını yalnız bıraktı. Son olarak hastalığı nedeniyle Dortmund maçının kadrosundan çıkarılan ve bu sezon 20 resmi maçta sadece 11 kez görev yapabilen Boşnak futbolcuyla devre arası yolların ayrılabileceği öğrenildi. (Uğur Sarıkaya / DETAY HABER)

UĞUR SARIKAYA Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 06 Aralık 2021 Pazartesi 18:11
BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Bir varmış bir yokmuş! Beşiktaş'ta Miralem Pjanic masalı bitiyor mu?

Beşiktaş'ın sezon başında büyük umutlarla kadrosuna kattığı Miralem Pjanic, hayal kırıklığı yaratmaya devam ediyor. Barcelona'dan sezon sonuna kadar kiralanan Boşnak futbolcu, siyah-beyazlılarda beklenen performansı bir türlü sergileyemedi.

Pjanic, istatistiklerinin yanı sıra sakatlık sebebiyle de birçok maçta takımını yalnız bıraktı. 31 yaşındaki futbolcu, bu sezon Süper Lig'de 15, Şampiyonlar Ligi'nde de 5 maç olmak üzere toplam 20 karşılaşmanın sadece 11'inde forma giyebildi.

21 MAÇIN 10'UNDA YOK!

Son olarak üst solunum yolu enfeksiyonu nedeniyle Dortmund maçının kadrosundan da çıkarılan Pjanic, bu sezon 21 maçın 10'unda takımını yalnız bırakmış olacak.

DEVRE ARASI BARÇA'YA DÖNEBİLİR

Beşiktaş'ta beklenen performansı sergileyemeyen Pjanic'le devre arası yolların ayrılabileceği öğrenildi. Barcelona Teknik Direktör Xavi'nin, Pjanic'i takımında görmek istediği ve Katalan devinin ocak ayında yıldız futbolcuyu geri çağırabileceği belirtiliyor.

31 yaşındaki futbolcu, Beşiktaş formasıyla görev yaptığı 11 resmi maçta takımına sadece 4 asistlik katkı yaptı. 8 Süper Lig maçında 2 asist yapan Pjanic, 3 Şampiyonlar Ligi müsabakasında da yine 2 gol pası verdi.

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