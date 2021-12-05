Beşiktaş'ın yenileri sınıfta kaldı! İşte o istatistikler

Tarihinin en kötü dönemlerinden birini yaşayan Beşiktaş'ta karanlık tablo devam ederken yeni transferlerinin performansı da tartışma konusu oldu. Siyah-beyazlıların bu sezon attığı 22 golün sadece 7 tanesi yenilerden geldi. İşte Kara Kartal'ın, yeni sezon için transfer ettiği isimlerin ilk 15 haftalık performansı:
BATSHUAYI: 4 golle bu alanda lider durumda. Ancak, Belçikalı oyuncu son golünü 9. haftada 3-2 kaybedilen Başakşehir maçında penaltıdan attı. Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı 4 maçta da golü yok.
KENAN KARAMAN: Lig ve Avrupa'da çıktığı 17 maçta hiç gol atamadı.