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Beşiktaş'ın yenileri sınıfta kaldı! İşte o istatistikler

Süper Lig'de 15 hafta sonunda lider Trabzonspor'un 18 puan gerisinde kalan Beşiktaş'ta yeni transferler hayal kırıklığı yarattı. Siyah-beyazlıların ligde attığı 22 golünün sadece 7’si yenilerden geldi. Forvetler ise iyice sınıfta kaldı. İşte Beşiktaş'ta yeni transferlerin performansı...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 05 Aralık 2021 Pazar 06:50
Beşiktaş'ın yenileri sınıfta kaldı! İşte o istatistikler

Tarihinin en kötü dönemlerinden birini yaşayan Beşiktaş'ta karanlık tablo devam ederken yeni transferlerinin performansı da tartışma konusu oldu. Siyah-beyazlıların bu sezon attığı 22 golün sadece 7 tanesi yenilerden geldi. İşte Kara Kartal'ın, yeni sezon için transfer ettiği isimlerin ilk 15 haftalık performansı:

Beşiktaş'ın yenileri sınıfta kaldı! İşte o istatistikler

BATSHUAYI: 4 golle bu alanda lider durumda. Ancak, Belçikalı oyuncu son golünü 9. haftada 3-2 kaybedilen Başakşehir maçında penaltıdan attı. Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı 4 maçta da golü yok.

Beşiktaş'ın yenileri sınıfta kaldı! İşte o istatistikler

KENAN KARAMAN: Lig ve Avrupa'da çıktığı 17 maçta hiç gol atamadı.

Beşiktaş'ın yenileri sınıfta kaldı! İşte o istatistikler

TEIXEIRA: Karagümrük maçında attığı golle 3 puanı Beşiktaş'a kazandırdı, ancak Brezilyalı futbolcunun geldiğinden bu yana sadece tek istatistiği var. O istatistik de attığı 2 golün herhangi bir şekilde takım organizasyonu olmadan, rakip defansın kaptırdığı toplardan atılması.

Beşiktaş'ın yenileri sınıfta kaldı! İşte o istatistikler

CAN BOZDOĞAN: Kasımpaşa maçınn yıldızıydı. Beşiktaş taraftarını heyecanlandıran tek yeni transfer olarak dikkat çekti.

Beşiktaş'ın yenileri sınıfta kaldı! İşte o istatistikler

MIRALEM PJANIC: Barcelona'dan kiralanan ve oyunun lideri olması beklenen Pjanic, sadece 2 asistte kaldı.

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