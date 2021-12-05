Beşiktaş'ın yenileri sınıfta kaldı! İşte o istatistikler

TEIXEIRA: Karagümrük maçında attığı golle 3 puanı Beşiktaş'a kazandırdı, ancak Brezilyalı futbolcunun geldiğinden bu yana sadece tek istatistiği var. O istatistik de attığı 2 golün herhangi bir şekilde takım organizasyonu olmadan, rakip defansın kaptırdığı toplardan atılması.