U-19’da Kartal: 2-1

Beşiktaş U-19 Akademi Takımı da U-19 Gelişim Ligi'nin 7. haftasında Kasımpaşa ile karşılaştı. Siyah-beyazlılar, deplasmanda mücadele ettiği rakibini 2-1 yenmeyi başardı. İlk yarısı 1-1 sona eren maçta siyah-beyazlıların gollerini; Aytuğ Batur Kömeç ve Emirhan İlkhan kaydetti.
BeşiktaşU-19 Akademi Takımı da U-19 Gelişim Ligi'nin 7. haftasında Kasımpaşa ile karşılaştı. Siyah-beyazlılar, deplasmanda mücadele ettiği rakibini 2-1 yenmeyi başardı. İlk yarısı 1-1 sona eren maçta siyah-beyazlıların gollerini; Aytuğ Batur Kömeç ve Emirhan İlkhan kaydetti. Mücadeleyi yönetici Mehmet Ekşi de takip etti.