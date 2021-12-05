Haberler Beşiktaş U-19’da Kartal: 2-1

U-19’da Kartal: 2-1

Beşiktaş U-19 Akademi Takımı da U-19 Gelişim Ligi'nin 7. haftasında Kasımpaşa ile karşılaştı. Siyah-beyazlılar, deplasmanda mücadele ettiği rakibini 2-1 yenmeyi başardı. İlk yarısı 1-1 sona eren maçta siyah-beyazlıların gollerini; Aytuğ Batur Kömeç ve Emirhan İlkhan kaydetti.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 05 Aralık 2021 Pazar 06:50
U-19’da Kartal: 2-1
Beşiktaş U-19 Akademi Takımı da U-19 Gelişim Ligi'nin 7. haftasında Kasımpaşa ile karşılaştı. Siyah-beyazlılar, deplasmanda mücadele ettiği rakibini 2-1 yenmeyi başardı. İlk yarısı 1-1 sona eren maçta siyah-beyazlıların gollerini; Aytuğ Batur Kömeç ve Emirhan İlkhan kaydetti. Mücadeleyi yönetici Mehmet Ekşi de takip etti.
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