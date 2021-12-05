Tarih yine tekerrür ediyor!

Ligdeki son maçında Kasımpaşa ile yenişemeyen Beşiktaş, neredeyse 10 yıl sonra bir ilki başardı. Kara Kartallar, Süper Lig'de 2011- 2012 sezonunun ardından en uzun galibiyet görememe yılını yaşıyor. Siyah-beyazlılar 2011- 12 sezonunda üst üste 6 maç sahadan galip ayrılmamıştı.
Ligdekison maçında Kasımpaşa ile yenişemeyen Beşiktaş, neredeyse 10 yıl sonra bir ilki başardı. Kara Kartallar, Süper Lig'de 2011- 2012 sezonunun ardından en uzun galibiyet görememe yılını yaşıyor. Siyah-beyazlılar 2011- 12 sezonunda üst üste 6 maç sahadan galip ayrılmamıştı. Kara Kartal, Süper Final'in oynandığı o sezonu lider Galatasaray'ın 22 puan gerisinde 55 puanla dördüncü sırada bitirmişti.