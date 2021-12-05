SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Beşiktaş'ın Borussia Dortmund maçı kamp kadrosu açıklandı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruplardaki 6. maçlar oynanacak. Devler Ligi'nde henüz puanla tanışamayan temsilcimiz Beşiktaş, Alman ekibi Borussia Dortmund'a konuk olacak. Siyah-beyazlılar bu mücadele öncesi kamp kadrosunu açıkladı. Sakatlıkları bulunan Kevin N'Koudou ve Alex Teixeira ile sezonu kapatan kaleci Mert Günok listede yer almadı.

Teknik direktör Sergen Yalçın'ın belirlediği kadroda şu futbolcular bulunuyor:

Ersin Destanoğlu, Emre Bilgin, Valentin Rosier, Rıdvan Yılmaz, Francisco Montero, Josef de Souza, Salih Uçan, Michy Batshuayi, Oğuzhan Özyakup, Can Bozdoğan, Atiba Hutchinson, Mehmet Topal, Miralem Pjanic, Cyle Larin, Rachid Ghezzal, Necip Uysal, Welinton Souza, Domagoj Vida, Kenan Karaman, Serdar Saatçı, Umut Meraş.