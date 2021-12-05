‘İnancımızı kaybedersek’

Kasımpaşa sınavı sonrası "Bu durumdan çıkabilmek için her şeyi deniyoruz. Birbirimiz için mücadele ediyoruz ama skor alamıyoruz" diyen kaptan Atiba Hutchinson'ın soyunma odasında yaptığı konuşma ortaya çıktı.
Kasımpaşa sınavı sonrası "Bu durumdan çıkabilmek için her şeyi deniyoruz. Birbirimiz için mücadele ediyoruz ama skor alamıyoruz" diyen kaptan Atiba Hutchinson'ın soyunma odasında yaptığı konuşma ortaya çıktı. Kanadalı futbolcunun, "Evet işleri çok zorlaştırdık ancak önümüzde çok maç var, elimizden geleni yapmalıyız. İnancımızı kaybettiğimiz an gerçekten kaybederiz" dediği bildirildi.