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Ghezzal pası veriyor ama...

Beşiktaşlı taraftarlar, geçen sezonun yıldız ismi Ghezzal'a sahip çıkıyor. Bu sezon başında yönetimin yeniden kadroya katmak için yoğun çaba harcadığı Cezayirli futbolcuya 'formsuz ve bu sezon asist yapamıyor' eleştirileri yapılıyordu. Siyah-beyazlı futbolseverler ise sosyal medyada "Al da at pasları veriyor ama diğerleri atamadıkları için asist olmuyor. Ghezzal ne yapsın" yorumları ile destek veriyorlar.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 05 Aralık 2021 Pazar 06:50
Ghezzal pası veriyor ama...
Beşiktaşlı taraftarlar, geçen sezonun yıldız ismi Ghezzal'a sahip çıkıyor. Bu sezon başında yönetimin yeniden kadroya katmak için yoğun çaba harcadığı Cezayirli futbolcuya 'formsuz ve bu sezon asist yapamıyor' eleştirileri yapılıyordu. Siyah-beyazlı futbolseverler ise sosyal medyada "Al da at pasları veriyor ama diğerleri atamadıkları için asist olmuyor. Ghezzal ne yapsın" yorumları ile destek veriyorlar.
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