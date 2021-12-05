Ghezzal pası veriyor ama...

Beşiktaşlı taraftarlar, geçen sezonun yıldız ismi Ghezzal'a sahip çıkıyor. Bu sezon başında yönetimin yeniden kadroya katmak için yoğun çaba harcadığı Cezayirli futbolcuya 'formsuz ve bu sezon asist yapamıyor' eleştirileri yapılıyordu. Siyah-beyazlı futbolseverler ise sosyal medyada "Al da at pasları veriyor ama diğerleri atamadıkları için asist olmuyor. Ghezzal ne yapsın" yorumları ile destek veriyorlar.
Beşiktaşlı taraftarlar, geçen sezonun yıldız ismi Ghezzal'a sahip çıkıyor. Bu sezon başında yönetimin yeniden kadroya katmak için yoğun çaba harcadığı Cezayirli futbolcuya 'formsuz ve bu sezon asist yapamıyor' eleştirileri yapılıyordu. Siyah-beyazlı futbolseverler ise sosyal medyada "Al da at pasları veriyor ama diğerleri atamadıkları için asist olmuyor. Ghezzal ne yapsın" yorumları ile destek veriyorlar.